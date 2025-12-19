Sjúkratryggingar Íslands og Rauði krossinn á Íslandi hafa gert áframhaldandi samkomulag um samning um skaðaminnkandi þjónustuna Frú Ragnheiði. Ýmsar breytingar eru í samningnum og fær verkefnið mun meira fjármagn en áður.
Frú Ragnheiður er skaðaminnkunarverkefni fyrir einstaklinga með vímuefnavanda. Með nýjum samningi fer fjármagn starfseminnar úr tæpum 23 milljónum í fimmtíu milljónir á ársgrundvelli.
Markmið verkefnisins er að koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll og óafturkræfan skaða og einnig að auka lífsgæði og bæta heilsufar einstaklinga sem nota vímuefni. Samfélagslegur ávinningur af verkefnum Frú Ragnheiðar er til að mynda lækkun á tíðni sýkinga og útbreiðslu smitsjúkdóma líkt og HIV, færri dauðsföll af völdum ofskömmtunar, ábyrgari notkun vímuefna og minna af notuðum sprautubúnaði í almenningsrýmum.
„Skaðaminnkun og lágþröskuldaþjónusta í nærumhverfi þeirra viðkvæmu einstaklinga sem Frú Ragnheiður sinnir er liður í því að bæta þjónustu við fólk sem glímir við fíkn og mikilvægt fyrir samfélagið allt,“ er haft eftir Ölmu Möller heilbrigðisráðherra í tilkynningu frá Stjórnarráðinu.
Alls fara um 3,2 milljarðar króna á ári í áfengis- og vímuefnameðferðir. Í nýsamþykktum fjárlögum eru fjárframlög til slíkrar meðferðar um hálfum milljarði króna hærri.