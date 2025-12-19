Þrír Íslendingar lentu í mjög alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku á miðvikudag. Fjallað verður um slysið í kvöldfréttum.
Opinber framlög til einkarekinna fjölmiðla tæplega tvöfaldast á þarnæsta ári gangi aðgerðaráætlun menningarmálaráðherra eftir. Þá verða RÚV á auglýsingamarkaði takmörkuð. Rætt verður við útvarpsstjóra, forstjóra Sýnar og Sigríði Dögg Auðunsdóttur formann Blaðamannafélagsins sem mætir í myndver..
Heilbrigðisráðherra segir nýjan fjögurra ára samning milli SÁÁ og Sjúkratrygginga alger tímamót. Í fyrsta sinn verður meðferð við spilafíkn niðurgreidd.
Við förum yfir það með skólastjóra Hússtjórnarskólans hvernig er best að raða í uppþvottavél, hittum mann sem ætlar að klára fimm hundruðustu Esjuferð ársins um helgina og minnumst Åge Hareide, fyrrverandi landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, sem lést í gær.
