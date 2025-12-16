Enski boltinn

Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Mohamed Salah þakkar stuðningsmönnum Liverpool fyrir eftir leikinn gegn Brighton.
Mohamed Salah þakkar stuðningsmönnum Liverpool fyrir eftir leikinn gegn Brighton. getty/Martin Rickett

Mohamed Salah ætti ekki að yfirgefa Liverpool í janúarglugganum. Þetta segir Jamie Carragher, fyrrverandi leikmaður Rauða hersins.

Salah sneri aftur í lið Liverpool í 2-0 sigrinum á Brighton í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn og lagði annað mark liðsins upp fyrir Hugo Ekitike.

Egyptinn fór ekki með Liverpool-liðinu til Mílanó þar sem það mætti Inter í Meistaradeild Evrópu eftir ummæli hans í viðtali eftir 3-3 jafnteflið við Leeds United um þarsíðustu helgi.

Þar kvartaði Salah undan því að hafa verið gerður að blóraböggli vegna slæms gengis Liverpool og að samband þeirra Arnes Slot, knattspyrnustjóra Rauða hersins, væri brostið.

Margir gagnrýndu Salah fyrir þetta upphlaup, meðal annars Carragher sem sagði hann eingöngu hafa hugsað um sjálfan sig.

Í Monday Night Football á Sky Sports í gær sagði Carragher ólíklegt að Salah yrði leikmaður Liverpool á næsta tímabili en réði honum frá því að yfirgefa félagið í næsta mánuði. Salah verður í Marokkó næstu vikurnar þar sem Afríkukeppnin fer fram.

Hrósaði Slot

„Ég sé Salah ekki spila fyrir Liverpool á næsta tímabili en það stærsta í þessu er hvort við sjáum hann aftur og fram til loka tímabilsins,“ sagði Carragher.

„Við vitum að hann er að fara í Afríkukeppnina sem klárast um miðjan janúar. Það er augljóst að hann er ekki sáttur við Arne Slot en ég vil hrósa stjóranum því hann hefði auðveldlega getað sagt að Salah yrði ekki með gegn Brighton og að málin yrðu leyst eftir Afríkukeppnina. En hann hugsaði meira um liðið en sjálfan sig og það var mikilvægara að Salah yrði á bekknum og hann skilaði sínu.“

Ekki að fara til Real Madrid eða Barcelona

Margir veltu fyrir sér hvort Salah hefði verið að kveðja stuðningsmenn Liverpool eftir leikinn gegn Brighton.

„Hann var tilfinningaríkur og vissi ekki hvort þetta væri síðasta skiptið á Anfield. Ef hann er að spá í að fara myndi ég ráðleggja honum að hugsa sig tvisvar um,“ sagði Carragher.

„Hann er ekki að fara frá Liverpool til Real Madrid eða Barcelona. Það er Sádi-Arabía. Á seinni hluta tímabilsins gæti Liverpool komist í bikarúrslit eða úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Geturðu ímyndað þér Salah í Sádi-Arabíu að horfa á Liverpool ganga út á völlinn í Búdapest í úrslitaleik Meistaradeildarinnar?“

Slíðrið sverðin

Carragher sagði að Salah gengi ekki að sæti í byrjunarliði Liverpool vísu en hann ætti að fá tækifæri til að kveðja félagið með viðeigandi hætti.

„Náðu sáttum við stjórann og hugsaðu um 3-4 mánuði hjá Liverpool. Versta sem gerist er að hann fær stóra kveðjustund en það besta er að hann gangi út á völlinn með liðsfélögum sínum í úrslitaleik Meistaradeildarinnar,“ sagði Carragher.

„Ef hann er í Sádi-Arabíu að horfa á Liverpool gera það mun hann sjá mikið eftir því.“

Liverpool er í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 26 stig eftir sextán umferðir. Næsti leikur liðsins er gegn Tottenham á útivelli á laugardaginn kemur.

