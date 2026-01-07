Enski boltinn

Stjóri Palace heim­speki­legur í svörum um sölu á Guéhi til Man. City

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Oliver Glasner ræðir hér við fyrirliða sinn Marc Guehi en þessi öflugi leikmaður gæti verið á förum til Manchester City.
Oliver Glasner ræðir hér við fyrirliða sinn Marc Guehi en þessi öflugi leikmaður gæti verið á förum til Manchester City. Getty/Crystal Pix

Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Crystal Palace, viðurkenndi líka að fyrirliðinn Marc Guéhi gæti farið til Manchester City í þessum mánuði ef rétt verð fæst fyrir hann.

Samningur enska miðvarðarins rennur út í lok tímabilsins og hann var nálægt því að ganga til liðs við Liverpool síðasta sumar áður en Palace hætti við samninginn á lokadegi félagaskiptagluggans.

Lið Pep Guardiola skortir miðverði eftir að bæði Rúben Dias og Josko Gvardiol meiddust í jafnteflinu gegn Chelsea um síðustu helgi. Stjóri City sagði á þriðjudag að Dias yrði frá í allt að sex vikur vegna tognunar aftan í læri, á meðan Gvardiol mun gangast undir aðgerð vegna sköflungsbrots í þessari viku.

Varnarmannavandræði City hafa aukið líkurnar á því að City gæti reynt að kaupa Guéhi í janúar.

Þá er betra að selja hann

„Ef leikmanni finnst hann vera of góður fyrir félagið er betra að selja hann, og ef leikmaður er ekki nógu góður fyrir félagið þarftu líka að selja hann,“ sagði Glasner. „Til að fá það besta út úr hópnum þarf þetta að passa saman.“

Aðspurður hvort Guéhi og City gætu „passað saman“ í janúar svaraði Glasner: „Það gæti verið. Ég er ekki svo barnalegur að halda að það gerist ekki ef risastórt tilboð kemur frá City og Marc vill fara,“ sagði Glasner.

„Ekkert í lífinu er einhliða“

„Ekkert í lífinu er einhliða,“ sagði Glasner. „Segjum að þú eigir flottan bíl en þig vanti peninga því það er kalt og gluggi heima hjá þér er brotinn, og einhver býður þér fáránlega háa upphæð fyrir bílinn þinn,“ sagði Glasner og hélt áfram: 

Þú segir: ‚Nei, ég vil ekki selja bílinn minn. Ég elska bílinn minn. En ég vil ekki frjósa.‘ Þá segirðu: ‚Ef ég get fengið gluggann og jafnvel nýtt þak, þá máttu fá bílinn. En ég myndi vilja halda honum,“ sagði Glasner.

Allir vilja að hann spili fyrir Crystal Palace

„Það er sama með Marc. Allir vilja að hann spili fyrir Crystal Palace, skrifi undir nýjan samning og verði hér að eilífu. Á hinn bóginn rennur samningurinn út í sumar og ef einhver kemur og þú ert að frjósa, þá kemur að því að félagið segir: ‚Nú er fjárhagslegi þátturinn mikilvægari en sá íþróttalegi og við verðum að gera þetta,“ sagði Glasner.

„Það verður þröskuldur þar sem ef Marc segist vilja fara og peningurinn er yfir þeim þröskuldi, þá mun það gerast,“ sagði Glasner.

Palace tekur á móti Aston Villa á miðvikudagskvöld og leitar að sínum fyrsta sigri í fimm deildarleikjum.

Enski boltinn Crystal Palace FC Manchester City

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið