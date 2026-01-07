Stjóri Palace heimspekilegur í svörum um sölu á Guéhi til Man. City Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. janúar 2026 12:30 Oliver Glasner ræðir hér við fyrirliða sinn Marc Guehi en þessi öflugi leikmaður gæti verið á förum til Manchester City. Getty/Crystal Pix Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Crystal Palace, viðurkenndi líka að fyrirliðinn Marc Guéhi gæti farið til Manchester City í þessum mánuði ef rétt verð fæst fyrir hann. Samningur enska miðvarðarins rennur út í lok tímabilsins og hann var nálægt því að ganga til liðs við Liverpool síðasta sumar áður en Palace hætti við samninginn á lokadegi félagaskiptagluggans. Lið Pep Guardiola skortir miðverði eftir að bæði Rúben Dias og Josko Gvardiol meiddust í jafnteflinu gegn Chelsea um síðustu helgi. Stjóri City sagði á þriðjudag að Dias yrði frá í allt að sex vikur vegna tognunar aftan í læri, á meðan Gvardiol mun gangast undir aðgerð vegna sköflungsbrots í þessari viku. Varnarmannavandræði City hafa aukið líkurnar á því að City gæti reynt að kaupa Guéhi í janúar. Þá er betra að selja hann „Ef leikmanni finnst hann vera of góður fyrir félagið er betra að selja hann, og ef leikmaður er ekki nógu góður fyrir félagið þarftu líka að selja hann,“ sagði Glasner. „Til að fá það besta út úr hópnum þarf þetta að passa saman.“ Aðspurður hvort Guéhi og City gætu „passað saman“ í janúar svaraði Glasner: „Það gæti verið. Ég er ekki svo barnalegur að halda að það gerist ekki ef risastórt tilboð kemur frá City og Marc vill fara,“ sagði Glasner. „Ekkert í lífinu er einhliða“ „Ekkert í lífinu er einhliða,“ sagði Glasner. „Segjum að þú eigir flottan bíl en þig vanti peninga því það er kalt og gluggi heima hjá þér er brotinn, og einhver býður þér fáránlega háa upphæð fyrir bílinn þinn,“ sagði Glasner og hélt áfram: Þú segir: ‚Nei, ég vil ekki selja bílinn minn. Ég elska bílinn minn. En ég vil ekki frjósa.‘ Þá segirðu: ‚Ef ég get fengið gluggann og jafnvel nýtt þak, þá máttu fá bílinn. En ég myndi vilja halda honum,“ sagði Glasner. Allir vilja að hann spili fyrir Crystal Palace „Það er sama með Marc. Allir vilja að hann spili fyrir Crystal Palace, skrifi undir nýjan samning og verði hér að eilífu. Á hinn bóginn rennur samningurinn út í sumar og ef einhver kemur og þú ert að frjósa, þá kemur að því að félagið segir: ‚Nú er fjárhagslegi þátturinn mikilvægari en sá íþróttalegi og við verðum að gera þetta,“ sagði Glasner. „Það verður þröskuldur þar sem ef Marc segist vilja fara og peningurinn er yfir þeim þröskuldi, þá mun það gerast,“ sagði Glasner. Palace tekur á móti Aston Villa á miðvikudagskvöld og leitar að sínum fyrsta sigri í fimm deildarleikjum. Enski boltinn Crystal Palace FC Manchester City Mest lesið Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri Sport Fór 402 sinnum upp á Esjuna á einu ári Sport Selur Ólympíugullverðlaunin eftir skilnað við eiginkonuna Sport Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Íslenski boltinn Ótrúleg óheppni Slóvena Handbolti Segir rugl að ætla að ræða United Enski boltinn Carlo Ancelotti sagði honum að fara frá Real Madrid Fótbolti Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Enski boltinn Ótrúleg endurkoma Stólanna í Kósóvó Körfubolti Freyr opinskár: „Vil frekar hafa það þannig heldur en að öllum sé drullusama“ Fótbolti Fleiri fréttir Stjóri Palace heimspekilegur í svörum um sölu á Guéhi til Man. City Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Fletcher fékk blessun frá Ferguson Aðeins fimmti svarti Englendingurinn í sögunni Segir rugl að ætla að ræða United Enn í útlegð en hvert getur hann farið? Síðasti naglinn í kistu Nuno? Solskjær í viðræður við United Áfall fyrir City: Dias frá í allt að sex vikur Úrvalslið Alberts sneri baki í hann Áttunda félagið í B-deildinni sem skiptir um stjóra í vetur Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Neville segir United að hætta tilraunamennskunni Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London Sjá meira