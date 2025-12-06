Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Agnar Már Másson skrifar 6. desember 2025 07:30 Búast má við blíðviðri á suðvesturhluta landsins en sömu sögu er ekki að segja austanlands. Vísir/Anton Brink Bjart verður að mestu suðvestanlands í dag, laugardag, en búast má við rigningu, slyddu eða súld með köflum um austanvert landið og einnig við norðurströndina. Gert er ráð fyrir norðaustanverðri vindátt, 8 til 15 metrum á sekúndu, hægari norðaustanlands, en 10-18 syðst. Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar en þar segir að hiti verði 1 til 9 stig. Gert er ráð fyrir norðaustanverðri vindátt, 8 til 15 metrum á sekúndu, hægari norðaustanlands, en 10-18 syðst. Á sunnudag og mánudag megi búast við norðaustan 8 til 15 m/s, en 13 til 20 syðst. Rigning eða slydda með köflum verði á austanverðu landinu en úrkomuminna á Vestfjörðum. Lengst af verði þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 0 til 7 stig. Í hugleiðingum Veðurfræðings segir að hæðin yfir Grænlandi haldi velli eins og undanfarna daga og lægð vestur af Írlandi haldi austan og norðaustanátt að landinu. Hiti verði almennt yfir frostmarki og gæti farið upp undir 10 gráður syðst á landinu en fyrir norðan verði hitinn 1 til 4 gráður yfir frostmarki. Úrkoma sé einkum bundin við austanvert landið, einna mest austantil á Suðausturlandi og á sunnanverðum Austfjörðum. Vestantil verði yfirleitt þurrt. Veður Mest lesið MAST búið að snúa hnífnum Innlent Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar Innlent „Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk“ Innlent „Aldrei heyrt aðra eins fjarstæðu á ævi minni“ Innlent Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Veður Spennandi að sjá hvernig borgin bregst við Innlent Skólp og klór frá Hveragerði gerir Ölfusingum lífið leitt Innlent Glæpastarfsemi á Íslandi orðin jafn mikil og á Norðurlöndum Innlent Reiði vegna myndbands úr brúðkaupi Erlent „Ég vísa ekki beint í þessa skýrslu“ Innlent Fleiri fréttir Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Rigning eða slydda sunnan- og vestanlands Bjart sunnan- og vestanlands en él norðan- og austantil Allhvasst syðst en hægari vindur annars staðar Bjartviðri suðvestantil en hvasst suðaustanlands Blæs hressilega af austri Stormur í kortunum Snjódýptin geti náð fjörutíu sentimetrum Gul viðvörun vegna snjókomu Snjókoma í kortunum Kuldinn bítur í kinnar landsmanna Slær í storm suðaustantil en höfuðborgarsvæðið í skjóli Allvíða él eða skúrir og flughált víða um land Hlýnar í veðri og gæti orðið flughált Vara við flughálku í fyrramálið Skúrir á víð og dreif og hiti að sex stigum Hefðbundin lægð með rigningu og allhvössum vindi Hvít jörð á höfuðborgarsvæðinu og víðar Frost og víða fallegt vetrarveður Víða vindasamt á landinu Töluvert bjartviðri í dag en sums staðar þokuloft Skýjað og dálítil él Skýjað og útkomulítið vestantil og þurrt fyrir austan Dálítil rigning eða slydda en lengst af þurrt sunnantil Víðast bjart veður en hvasst austast á landinu Gul viðvörun á Austfjörðum Norðaustanátt og strekkingur nokkuð víða Víða lítilsháttar rigning eða snjókoma „Hvorki dropi né snjókorn úr lofti eins langt og séð verður“ Hvassir vindstrengir með suðausturströndinni Sjá meira