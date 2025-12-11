Veðurfræðingar á Veðurstofunni vara við öflugum skúradembum með snörpum vindhviðum sunnan til á landinu í kvöld og á morgun. Líkur séu á að þeim fylgi þrumuveður.
„Í kjölfar skilanna sem hafa gengið yfir í hádeginu er loftið ansi óstöðugt og það eru býsna myndarlegir skúraklakkar sem eru nú á leið og að nálgast sunnanvert landið,“ segir Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur í samtali við Vísi.
„Eins og oft er með þrumuveður á Íslandi er mjög óljóst hversu mikið verður úr þrumuveðrinu sjálfu en það er mjög líklegt að það verði öflugar skúradembur og þá getur verið leiðinlega hvasst í dembunum sjálfum,“ útskýrir veðurfræðingurinn.
Hann segir að í kvöld séu mestar líkur á þrumuveðri vestanlands en í nótt og á morgun verði þær meiri á Austurlandi.
Að gefnu tilefni varar Birgir við því að það kunni að vera mjög misvinda í skúraverði. Milli skúra geti vindur alfarið dottið niður og veðurfræðingurinn biðlar til fólks að láta það ekki blekkja sig. „Vindur rýkur aftur upp um leið og skúrabakkinn kemur.“
Hvað hugsanlegt eldingaveður varðar þá bendir veðurfræðingur á að til séu tilmæli um hvernig eigi að haga sér í því. Samkvæmt almannavörnum á að koma sér strax í skjól í þrumuveðri og forðast meðal annars vatn utandyra, hæðir í landslagi og málmhuti svo sem raflínur og girðingar.
