Um og eftir hádegi í dag má gera ráð fyrir því að það fari smám saman að lægja á Norðvesturlandi og Vestfjörðum og samhliða því styttir þar upp. Gular viðvaranir hafa verið þar í gildi vegna hríðar.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að í öðrum landshlutum verði norðaustan eða austan kaldi eða strekkingur en þó hægari norðaustantil. Snjókoma eða él verða um landið austanvert frameftir degi og styttir svo upp, en skúrir og síðar rigning á Suðausturlandi í kvöld.
Hiti á landinu verður víða á bilinu núll til sjö stig, mildast syðst, en vægt frost í innsveitum um landið norðanvert.
„Snemma á föstudag verður lægðin, sem hefur verið suður af landinu síðustu daga, komin austurfyrir land og hætt að hafa áhrif. En þá styttist í næstu skil frá lægð sem verður suðvestur af Reykjanesinu á föstudag. Þau skil ganga inn á land á föstudagskvöld og aðfaranótt laugardags með hlýnandi og úrkomusömu veðri. Rigning eða skúrir verða víða um land, en einkum um suðaustanvert landið og er útlit fyrir að það stytti ekki upp þar fyrr en á sunnudagsmorgun.
Á sunnudag og mánudag er útlit fyrir að það verði hægur vindur og úrkomulítið á landinu þar sem við verðum líklega komin inn í áhrifasvæði hæðarinnar sem þá verður yfir Skandinavíu. Líklega mun sú hæð stjórna veðrinu hjá okkur eitthvað lengra inn í næstu viku,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á föstudag: Austlæg eða breytileg átt 8-13 m/s, en hægari austantil. Rigning eða slydda með köflum og hiti 1 til 7 stig sunnan- og vestanlands, en annars úrkomulítið og hiti um eða undir frostmarki. Bætir í vind og úrkomu um kvöldið.
Á laugardag: Austan 10-18 og rigning með köflum, en talsverð úrkoma suðaustantil. Hægari síðdegis og dregur hægt úr rigningu. Hiti 1 til 8 stig.
Á sunnudag (vetrarsólstöður): Suðaustlæg átt 3-10, en hvassara með Suðurströndinni. Bjart með köflum, en dálítil væta suðaustanlands framan af degi. Heldur kólnandi.
Á mánudag: Austlæg eða breytileg átt og víða bjart, en skýjað austanlands og dálítil væta sunnantil. Vægt frost, einkum inn til landsins, en hiti allt að 5 stigum sunnanlands.
Á þriðjudag (Þorláksmessa): Suðlæg eða breytileg átt og dálítil rigning eða slydda, en lengst af þurrt um landið norðanvert. Hlýnandi veður, hiti 2 til 7 stig undir kvöld, en nálægt frostmarki norðaustanlands.