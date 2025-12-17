Djúp lægð grefur um sig

Djúp lægð grefur nú um sig suðvestur af landinu og skil hennar eru á leið norður yfir landið.
Á vef Veðurstofunnar segir að áttin sé því austlæg, víða 13 til 20 metrar og sekúndu og rigning, slydda eða snjókoma með köflum. Það verður hægari um landið austanvert og á Austfjörðum má búast við talsverðri úrkomu.
„Það dregur úr vindi í dag, norðaustan og austan kaldi eða stinningskaldi og skúrir seinnipartinn, en slydda eða snjókoma norðanlands auk þess sem áfram verður hvasst norðvestantil.
Gul hríðarviðvörun tekur gildi á Vestfjörðum eftir hádegi og þar er líklegt að færð spillist á fjallvegum.
Hiti víða 0 til 7 stig, mildast syðst, en kaldara í innsveitum í fyrstu.Áfram norðaustan- og austanátt á morgun, víða gola eða kaldi og skúrir eða él, en norðvestantil má búast við allhvössum vindi fyrri part dags með einhverri slyddu eða snjókomu. Hiti breytist lítið,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag: Norðaustan 8-15 m/s, en hægari norðaustan- og austanlands. Lítilsháttar snjókoma eða slydda norðantil, annars skúrir eða él. Hiti nálægt frostmarki, en að 7 stigum við suðurströndina.
Á föstudag: Suðaustan og austan 8-13, rigning eða slydda með köflum og hiti 1 til 7 stig. Hægari vindur á Norður- og Austurlandi, úrkomulítið og hiti um eða undir frostmarki. Bætir í vind um kvöldið.
Á laugardag: Austan 10-18 og rigning með köflum, en talsverð úrkoma suðaustantil. Hægari og úrkomuminna síðdegis. Hiti 1 til 8 stig.
Á sunnudag (vetrarsólstöður): Suðaustlæg átt og dálítil væta suðaustanlands, annars bjart með köflum. Heldur kólnandi.
Á mánudag og þriðjudag (Þorláksmessa): Mild suðaustlæg átt og dálítil rigning, en lengst af þurrt um landið norðanvert.