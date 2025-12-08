Hæðin yfir Grænlandi heldur velli eins og undanfarna daga og lægðir langt suður í hafi halda fremur mildri austan- og norðaustanátt að landinu.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði strekkings vindur norðvestantil og hvassviðri syðst á landinu, en hægari annars staðar.
Rigning eða slydda, einkum á Austfjörðum en þurrt og allvíða bjartviðri vestanlands.
Hiti verður á bilinu núll til átta stig, mildast við suðurströndina.
„Svipaður vindur á morgun, en líkur á að úrkoma verði heldur meiri og má reikna með einhverjum dropum á vesturhelmingi landsins en úrkomusamast verður við austurströndina.
Hitastigið verður á svipuðum nótum áfram, þar sem vindur stendur af landi, eins og sunnan- og vestantil má reikna með að hiti verði 4 til 8 stig nokkuð víða, á meðan áveðurs verður hitastigið 1 til 5 stig,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á þriðjudag: Austan og norðaustan 8-15 m/s, en 13-20 syðst. Rigning eða slydda með köflum, einkum austanlands. Hiti 1 til 8 stig.
Á miðvikudag: Norðaustan 10-15 og él, en þurrt á Suður- og Vesturlandi.Hiti 2 til 6 stig, en nærri frostmarki norðaustantil.
Á fimmtudag: Norðaustanátt og dálítil él norðan- og austanlands, en rigning eða slydda við suðurströndina. Hiti breytist lítið.
Á föstudag: Norðaustanátt og fremur úrkomusamt, einkum um landið norðan- og austanvert. Hiti svipaður áfram.
Á laugardag: Austlæg átt og víða þurrt. Hiti nálægt frostmarki.
Á sunnudag: Austanátt og úrkoma í flestum landshlutum. Heldur hlýrra.