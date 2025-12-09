Bæta við gulri viðvörun á Vestfjörðum og miðhálendi Lovísa Arnardóttir skrifar 9. desember 2025 10:21 Háspennilínur norðan Skjaldbreiðar. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir fyrir Suðausturland, miðhálendi, Suðurland og Vestfirði. Fyrir voru í gildi viðvaranir fyrir Suður- og Suðausturland en Veðurstofan hefur þannig bætt við viðvörunum á Vestfjörðum og Miðhálendi. Viðvörun á Vestfjörðum tekur gildi klukkan 23 í kvöld og er í gildi til klukkan 22 annað kvöld. Í viðvörun kemur fram að það megi búast við norðaustan 15 til 23 metrum á sekúndu, með hviðum upp í 35 metra á sekúndu. Það verður hvassast á fjallvegum og varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Viðvörun á Suðurlandi gildir til klukkan 20 í kvöld en til klukkan 14 á morgun á Suðausturlandi. Á Suðurlandi segir að hvassast verði undir Eyjufjöllum austur í Mýrdal og á Suðausturlandi verði líklega hvassast í Öræfum þar sem hviður geti orðið 35 til 40 metrar á sekúndu. Á miðhálendi má búast við norðaustan 20 til 28 metrum á sekúndu, með hviðum upp í 45 metra á sekúndu, hvassast við fjöll. Þá er einnig spáð snjókomu og skafrenningi. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám. Veður Færð á vegum Mest lesið „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Innlent Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Innlent Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Innlent Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Innlent Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Erlent Farþeginn enn í haldi lögreglu Innlent Langþráð verk í vegagerð bíða fram á næsta áratug Innlent Fólk farið að reykja kókaínið Innlent Borgarsögusafn gagnrýnir rangfærslur varðandi Holtsgötu 10 Innlent Fleiri fréttir Hvasst sunnantil og víða rigning eða slydda Hvassviðri syðst á landinu Smá rigning eða slydda víða Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Rigning eða slydda sunnan- og vestanlands Bjart sunnan- og vestanlands en él norðan- og austantil Allhvasst syðst en hægari vindur annars staðar Bjartviðri suðvestantil en hvasst suðaustanlands Blæs hressilega af austri Stormur í kortunum Snjódýptin geti náð fjörutíu sentimetrum Gul viðvörun vegna snjókomu Snjókoma í kortunum Kuldinn bítur í kinnar landsmanna Slær í storm suðaustantil en höfuðborgarsvæðið í skjóli Allvíða él eða skúrir og flughált víða um land Hlýnar í veðri og gæti orðið flughált Vara við flughálku í fyrramálið Skúrir á víð og dreif og hiti að sex stigum Hefðbundin lægð með rigningu og allhvössum vindi Hvít jörð á höfuðborgarsvæðinu og víðar Frost og víða fallegt vetrarveður Víða vindasamt á landinu Töluvert bjartviðri í dag en sums staðar þokuloft Skýjað og dálítil él Skýjað og útkomulítið vestantil og þurrt fyrir austan Dálítil rigning eða slydda en lengst af þurrt sunnantil Víðast bjart veður en hvasst austast á landinu Gul viðvörun á Austfjörðum Norðaustanátt og strekkingur nokkuð víða Sjá meira