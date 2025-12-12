Óveðurslægðin frá í gær er nú í morgunsárið stödd um þrjú hundruð kílómetra suður af Reykjanesi, hreyfist í norðnorðaustur og grynnist smám saman.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði víða allhvöss eða hvöss suðaustan- og austanátt í dag, en hægari vestantil síðdegis. Rigning eða skúrir, einkum sunnan- og austanlands en úrkomulítið á Norðurlandi. Hiti á landinu verður á bilinu tvö til átta stig.
„Talsvert var um eldingar á sunnanverðu landinu í gærkvöldi og í nótt. Áfram er hætt við eldingum á þeim slóðum, þótt mikið hafi dregið úr virkninni.
Lægðin fer yfir landið í kvöld og nótt. Á morgun lægir og styttir upp, en síðdegis fer aðeins að blása af norðri. Þá verður næsta lægð á leið norður fyrir austan land, en hún á ekki að valda neinum usla hér á landi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag: Fremur hæg breytileg átt, en suðvestan strekkingur austanlands í fyrstu. Skúrir eða slydduél á Vestfjörðum, annars skýjað með köflum og að mestu þurrt. Snýst í norðan 5-13 um kvöldið. Hiti kringum frostmark síðdegis, en mildara syðst.
Á sunnudag: Breytileg átt 5-13 og skúrir eða él. Hiti 0 til 5 stig, en vægt frost inn til landsins.
Á mánudag: Austlæg átt og dálítil él norðanlands, en rigning eða slydda suðaustantil. Hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Norðlæg átt og þurrt, en dálítil él norðanlands. Heldur kólnandi.
Á miðvikudag: Austanátt og slydda eða rigning, en snjókoma og áfram kalt á norðanverðu landinu.
Á fimmtudag: Austlæg átt og dálítil rigning eða slydda.