Útlit er fyrir norðlæga eða breytilega átt á bilinu þrír til tíu metrar á sekúndu í dag. Gera má ráð fyrir dálítilli snjókomu á norðanverðu landinu, en þurrt að mestu sunnan heiða.
Á vef Veðurstofunnar segir að búast megi við vægu frosti.
„Breytileg átt á morgun og vindhraði svipaður og í dag eða fremur hægur víðast hvar. Yfirleitt þurrt og bjart veður, en búast má við éljum á stöku stað við ströndina. Það herðir á frostinu, kaldast um eða yfir 10 stig í innsveitum fyrir norðan.
Það eru semsagt horfur á tiltölulega rólegu og köldu veðri í dag og á morgun. Það á síðan eftir að breytast. Spár gera ráð fyrir að lægð á Grænlandshafi sendi skil í átt að landinu aðfaranótt miðvikudags. Á miðvikudag má því búast við allhvassri eða hvassri austanátt með úrkomu. Það hlýnar og úrkoman verður yfirleitt á formi rigningar eða slyddu á sunnanverðu landinu. Norðantil hlýnar seinna og því má búast við snjókomu eða slyddu þar fram eftir degi. Seinnipart miðvikudags dregur úr vindinum sunnan- og austanlands, en hvass norðaustanstrengur helst áfram inni á landinu norðvestanverðu,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á þriðjudag: Breytileg átt 3-10 m/s. Víða þurrt og bjart veður, en lítilsháttar él úti við norðurströndina og stöku skúrir eða él á Suðurlandi. Frostlaust syðst á landinu, annars frost 0 til 10 stig, kaldast í innsveitum fyrir norðan.
Á miðvikudag: Austan 13-20. Víða rigning eða slydda með hita 1 til 6 stig, en snjókoma eða slydda norðantil og hiti kringum frostmark. Dregur úr vindi síðdegis, en áfram hvöss norðaustanátt um landið norðvestanvert.
Á fimmtudag: Norðaustan 10-18 um landið norðvestan- og vestanvert, annars hægari vindur. Slydda eða snjókoma á Vestfjörðum og Norðurlandi, en skúrir eða rigning sunnanlands. Hiti 0 til 5 stig, mildast syðst.
Á föstudag og laugardag: Norðlæg eða breytileg átt og rigning eða snjókoma með köflum í flestum landshlutum. Hiti kringum frostmark.Á sunnudag (vetrarsólstöður): Suðlæg átt og víða þurrt veður. Frost um mestallt land, en frostlaust við suður- og vesturströndina.