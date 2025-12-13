Djúpa lægðin suður af landi sem stjórnaði veðrinu hér á landi í gær og fyrradag, sem olli hvössum vindi nokkuð víða og einnig þrumuveðri á sunnanverðu landinu, hefur misst mátt sinn. Miðja lægðarinnar fór yfir landið í nótt og grynntist hún nokkuð hratt.
Þetta segir í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar, en veðurspá dagsins er eftirfarandi:
Hæg suðvestlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og smá skúrir á víð og dreif og hiti 0 til 5 stig. Útlit fyrir norðaustan 5-10 m/s með rigningu suðaustantil í kvöld, en hæga norðanátt og dálítil él nyrst og kólnar heldur.
Norðlæg eða breytileg átt, 3-10 m/s á morgun. Skúrir eða él um tíma í flestum landshlutum og hiti kringum frostmark. Útlit fyri lítilsháttar snjókomu eða slyddu við norðurströndina seint annað kvöld.
Hugleiðingar veðurfræðings:
Í dag lægir og styttir upp að langmestu leyti, og hiti þokast smám saman niðurávið.
Í kvöld fer næsta lægð nokkuð hratt til norðurs fyrir austan land. Hún veldur hvassviðri hjá frændum okkar í Færeyjum og stormi þar aðfaranótt sunnudags, en hún veldur litlum áhrifum hjá okkur.
Á sunnudag er útlit fyrir breytilega vindátt á Íslandi, vindhraði yfirleitt vel innan við 10 m/s. Þó verður á einhverjum tímapunkti vart við úrkomu í flestum landshlutum, ýmist skúrir eða él og hitinn kringum frostmarkið.
Á mánudag:Hæg norðlæg eða breytileg átt og dálítil él, en bjart um landið suðvestanvert. Frost 0 til 5 stig.Á þriðjudag:Hæg breytileg átt og víða bjartviðri, en stöku él við ströndina. Frost 1 til 10 stig, kaldast í innsveitum fyrir norðan. Vaxandi austanátt og þykknar upp sunnanlands um kvöldið.Á miðvikudag:Hvöss austanátt og rigning eða slydda með köflum, en snjókoma til fjalla, talsverð úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hlýnandi veður.Á fimmtudag:Norðankaldi og dálítil rigning eða skúrir, en hvassviðri og snjókoma eða slydda norðvestantil. Hiti 0 til 5 stig.Á föstudag:Útlit fyrir hæga norðlæg átt og lítilsháttar snjókomu eða él, en úrkomulaust að kalla sunnan heiða. Kólnandi veður.