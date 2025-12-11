Austan hvassviðri eða stormur gengur nú yfir sunnan- og vestanvert landið og nú í morgunsárið taka gular viðvaranir gildi vegna þess á stórum hluta landsins.
Aðeins Austfirðirnir, Austurland að Glettingi og Norðurland eystra auk höfuðborgarsvæðisins sleppa við slíkar viðvaranir.
Vindurinn verður víða allt að 23 til 25 metrar á sekúndu og sums staðar fara vindhviður staðbundið yfir 35 metra á sekúndu. Veðurstofan ítrekar að þetta þýði varasamt ferðaveður í öllum þessum landshlutum. Hiti á landinu verður víða tvö til níu stig.
Búist er við því að veðrið gangi nokkuð hratt niður og verði búið síðdegis víðast hvar. Síðdegis má svo búast við öflugum skúradembum sunnantil á landinu, og þeim gæti fylgt þrumuveður segir athugasemdum veðurfræðings.
Á morgun nálgast lægðin en verður farin að grynnast. Það er útlit fyrir fremur hvassa suðaustan- og austanátt með rigningu eða skúrum, en væntanlega nær mjög lítið af úrkomunni norður yfir heiðar. Hiti breytist lítið.
Á föstudag: Suðaustan og austan 10-18 m/s, en 18-23 um tíma syðst. Rigning eða skúrir, en úrkomulítið norðanlands. Hiti 2 til 9 stig.
Á laugardag: Minnkandi sunnanátt, styttir smám saman upp og kólnar. Gengur í norðan strekking með rigningu á Austfjörðum um kvöldið.
Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt og rigning eða slydda með köflum, einkum við norðurströndina. Hiti 0 til 5 stig, en frystir inn til landsins.
Á mánudag: Norðlæg eða breytileg átt. Slydda eða snjókoma norðanlands, annars stöku él. Hiti um eða undir frostmarki.
Á þriðjudag: Vestlæg átt og él, en þurrt sunnan- og austanlands. Svalt í veðri.
Á miðvikudag: Útlit fyrir austanátt með slyddu eða snjókomu.