Kröpp lægð suður af Færeyjum er nú á hreyfingu norður og veldur hvassri norðaustanátt eða -stormi í dag.
Á vef Veðurstofunnar segir að gefnar hafi verið út gular viðvaranir vegna vinds á Vestfjörðum og Suðausturlandi, en vegna hríðar á miðhálendinu.
Fram kemur að það verði rigning eða slydda öðru hverju víða um land, en lengst af þurrt á Suður- og Vesturlandi. Lægðin fjarlægist norður í haf í kvöld og dregur þá úr vindi.
Hiti verður á bilinu eitt til níu stig og mildast syðst.
„Á morgun, fimmtudag kemur ný lægð sunnan úr hafi, sem dýpkar ört, en virðist ætla að sveigja til suðvesturs frá landinu. Gerir þá austanhvassviðri eða -storm með rigningu eða slyddu, en snjókomu til fjalla. Hægari suðaustlæg átt og skúrir eða slydduél sunnantli seinnipartinn, en rofar smám saman til fyrir norðan.
Sama lægð nálgast aftur á föstudag með allhvassri eða hvassri suðaustanátt, skúrum eða rigningu, en þurru veðri fyrir norðan. Áfram þó fremur milt veður,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag: Gengur í austan 15-25 m/s með rigningu eða slyddu, en en snjókomu til fjalla, talsverð úrkoma um tíma suðaustantil. Hiti 1 til 8 stig, hlýjast syðst.
Á föstudag: Austan og suðaustan 10-18 m/s og skúrir eða él, en lengst af þurrt norðantil. Hiti 1 til 6 stig.
Á laugardag: Ákveðin suðlæg átt, en norðaustlægari á Vestfjörðum. Slydda eða snjókoma með köflum, en skúrir eða él suðvestantil síðdegis. Hiti 0 til 5 stig.
Á sunnudag: Útlit fyrir stífa suðlæga eða breytilega átt éljum eða snjókomu, einkum sunnan heiða og hita nálægt frostmarki.
Á mánudag og þriðjudag: Líklega breytileg átt, dálítil él og svalt í veðri.