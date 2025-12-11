Siggi stormur spáir rauðum jólum

Einn umdeildasti veðurfræðingur landsins spáir rauðum jólum á flestum landshlutum í ár. Spádóminn setti hann fram í Reykjavík síðdegis í dag en tók fram að spáin gæti breyst og því væru hvít jól ekki útilokuð þó þau þyki ólíkleg.
„Þetta er tónninn í spánum núna, að það verði rauð jól að minnsta kosti á Suður-, Vestur- og Austurlandi,“ sagði Sigurður Þ. Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi Stormur, þegar hann fór yfir langtímaspána í Reykjavík síðdegis í dag.
„Mið-Norðurland verður meiri spurning,“ bætti hann við. Hann kvaðst þá eiga von á því að þar yrði frostlaust ef marka mætti þá útreikninga sem hann hefði skoðað.
„Þetta hefur ekkert verið að breytast voðalega mikið milli daga, en nóg til þess að það geti ýmislegt gerst. En tónninn í þessu er alveg tiltölulega skýr: lágur loftþrýstingur, lægðagangur og þar með úrkoma og hún þá í formi rigningar væntanlega,“ hélt hann áfram:
„Þannig að við erum að tala um að rauð jól séu frekar ofan á í spánum en hitt.“
Siggi er væntanlega umdeildasti veðurfræðingur landsins og taka margir spám hans með varúð. Það vakti athygli í sumar þegar Pétur G. Markan bæjarstjóri Hveragerðis virtist kominn með nóg af spám Sigga en þá hafði Vísir einmitt greint frá því að Sigurður hefði lofað betra sumri en í fyrra. Siggi hafði nefnilega spáð góðu sumri 2024, sem reyndist svo vera eitt það kaldasta það sem af var öldinni.
Hann tók þó fram að Íslendingar vildu gjarnan hafa jólin hvít og útilokaði ekki að hvít jól væru möguleg. Það væru auðvitað enn allnokkrir dagar til jóla.
„Þjóðarsálin er þannig gerð, að minni reynslu til tuttugu ára, að fólk vill hafa hvít jól á aðfangadag og jóladag. Svo má þetta allt saman fara,“ sagði hann.
Hvað sem skoðunum Sigga líður munu landsmenn einfaldlega þurfa að bíða til jóla til að sjá hvort spá hans rætist.
Besta veðrið um helgina verður á sunnanverðu landinu að sögn Sigga storms, sem segist standa við spá sína um sólríkt sumar þó það eigi sennilega ekki við um júnímánuð. Hann bindur vonir við að júlí og ágúst verði landanum hliðhollari.
„Þegar ég sá í hvað stefndi, þá yfirgaf ég landið,“ segir Sigurður Þ. Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi stormur, í samtali við fréttastofu. Hann var brattur í vor og spáði blíðvirði um allt land í sumar. Sú spá hefur ekki ræst.
Sigurður Þ. Ragnarsson, aka Siggi stormur, var í viðtali í Reykjavík síðdegis í gær eins og gjarnan og spáði í veðurhorfur fyrir sumarið. Hann lofaði því að það verði ekki eins kalt og í fyrra en lesendur Vísis taka orðum hans með varúð, svo það sé orðað kurteislega.