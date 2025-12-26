Lögreglan á Suðurnesjum stöðvaði menn á Keflavíkurflugvelli í vor sem voru komnir hingað til lands til að fremja ofbeldisverk. Aðstoðaryfirlögregluþjónn á Suðurnesjum segir að ekki hafi verið um að ræða hryðjuverk gegn almenningi, heldur ákveðinn ofbeldisverknað tengdan skipulagðri brotastarfsemi.
Ómar Mehmet Annisius, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Suðurnesjum, var í viðtali hjá Þórarni Hjartarsyni í Einni Pælingu á dögunum þar sem hann fjallaði meðal annars um stöðuna á landamærunum. Þar kom fram að lögreglan hefði stöðvað menn á flugvellinum sem voru með tengdir skipulagðri brotastarfsemi með tengingar við Norður Afríku, sem hefðu komið hingað til að fremja ákveðið ofbeldisverk.
Ómar segir í samtali við fréttastofu að ofbeldisverknaðurinn sem mennirnir voru grunaðir um að hafa ætlað sér að fremja hafi ekki átt að beinast gegn almenningi. Ekki hafi verið um að ræða hryðjuverk.
„Þetta var ekki álitið sem hryðjuverk eða slíkt, ekki árás gegn almenningi. Koma þeirra tengdist skipulagðri brotastarfsemi, og þeir ætluðu að koma hingað og vinna ákveðið verk í tengslum við hana.“
„Ég sagði frá þessu í viðtalinu bara til að draga fram hvað skipulögð brotastarfsemi er mikil ógn við allsherjarreglu og öryggi samfélagsins.“
„Við vitum alveg að þegar það eru átök, þá er alltaf hætta á því að almenningur geti orðið á milli, þannig okkur er umhugað um það,“ segir Ómar.
Ómar segir að mennirnir hafi komið til landsins frá öðru Evrópuríki, en hafi haft bakgrunn frá Norður-Afríku.
Lögreglan sé almennt vel í stakk búin til að takast á við þessi mál á landamærunum. Þetta mál hafi uppgötvast í gegnum lögreglurannsókn og alþjóðasamstarf.
„Já við erum í góðu alþjóðlegu samstarfi, en auðvitað má alltaf gera betur í þeim efnum. Það sem skiptir máli í þessu samhengi er að lögreglan sé vel í stakk búin, og sé með nægilegt fjármagn og mannskap til að geta tekist á við þessar ógnir.“
„Aðgerðir okkar innanlands skipta miklu máli, en líka að við séum á landamærunum með virkt og gott eftirlit, og sérstaklega gagnvart brotahópum og einstaklingum sem eru að koma hingað í tilgangi sem er ekki það sem Schengen-samstarfið gerir ráð fyrir,“ segir Ómar.