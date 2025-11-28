Sjáðu bestu mörkin: Klókur Kanu og eitraður Essien

Fjölmörg falleg mörk hafa verið skoruð í viðureignum Chelsea og Arsenal í gegnum tíðina. Liðin eigast við í stórleik helgarinnar í enska boltanum.
Þau eru ófá fallegu mörkin sem Lundúnaliðin hafa skorað í viðeignum þeirra í ensku úrvalsdeildinni. Nwankwo Kanu skoraði ótrúlegt mark úr vonlausu færi fyrir Arsenal og fáir gleyma ótrúlegri pílu Michaels Essien á Stamford Bridge.
Didier Drogba var þá iðulega bestur fyrir Chelsea í stóru leikjunum og fengu Arsenal-menn líkt og aðrir að finna fyrir fílbeinska framherjanum.
Fimm bestu mörkin úr leikjum Arsenal og Chelsea má sjá í spilaranum.
Chelsea og Arsenal mætast á Stamford Bridge á sunnudaginn kemur klukkan 16:30. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport líkt og allir leikir helgarinnar á Englandi.