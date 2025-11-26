Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. nóvember 2025 22:30 Mohamed Salah heldur um höfuð sitt í leikslok og vonbrigðin leyna sér ekki. Getty/Carl Recine Liverpool tapaði 4-1 á heimavelli á móti PSV Eindhoven í kvöld. Þetta stórtap þýðir að stuðningsmenn Liverpool eru að upplifa eitthvað sem þeir hafa ekki gert í meira en sjötíu ár. Með öðrum orðum, mikill meirihluti stuðningsmannahópsins hefur aldrei upplifað daga eins og þessa. Þetta var ekki aðeins þriðja tap Liverpool í röð heldur var þetta þriðja tap Liverpool í röð með þriggja marka mun. Liverpool hafði áður tapað 3-0 á móti Manchester City á útivelli í ensku úrvalsdeildinni og um síðustu helgi steinlá liðið 3-0 á móti Nottingham Forest á heimavelli í deildinni. 4-1 skellurinn í kvöld þýðir að á aðeins nokkrum dögum hefur Liverpool tapað tveimur heimaleikjum með markatölunni 7-1. Það þarf að fara ansi langt aftur til að finna þrjú þriggja marka töp í röð hjá Liverpool. Opta segir að það hafi ekki gerst síðan í desember 1953 eða í næstum því 72 ár. Liverpool tapaði þá 5-1 á móti Portsmouth, 5-1 á móti Manchester United og 5-1 á móti West Bromwich Albion. Liverpool féll í ensku B-deildina seinna um vorið og kom ekki aftur upp fyrr en vorið 1962. Bill Shankly varð ekki knattspyrnustjóri Liverpool árið 1959 og við það hófst velgengni félagsins. Þetta var líka níunda tap liðsins í síðustu tólf leikjum í öllum keppnum. 3 - Liverpool have lost three consecutive games in all competitions by a margin of 3+ goals for the first time since December 1953. Alarming. pic.twitter.com/OlsbDHMwQG— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025 Enski boltinn Mest lesið Sterkasta kona heims svipt titlinum þegar í ljós kom að hún fæddist karlkyns Sport Margt jákvætt en þýska stálið refsaði Handbolti Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Fótbolti „Meira vesen fyrir manninn sem hefur ekki hoppað yfir símaskrá“ Sport Arsenal alls staðar á toppnum eftir sigur á Bæjurum Fótbolti Dæmd í langt bann fyrir að leyna því hvar hún væri Sport Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni Fótbolti Fiskur og rauðvín í Barcelona í skugga sögusagna: „Best að segja sem minnst“ Handbolti Atli kveður KR og flytur norður Íslenski boltinn Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Enski boltinn Fleiri fréttir „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar „Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“ Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Pep skammast sín og biðst afsökunar Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum Morgan Rogers með sigurmarkið úr aukaspyrnu Þarf mikið til að eyða 450 milljónum til að gera Liverpool liðið verra Stríddi „svikurunum“ í herbúðum Arsenal United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu Wayne Rooney valdi Owen frekar en Messi Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Sjá meira