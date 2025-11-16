Töluvert bjartviðri í dag en sums staðar þokuloft Lovísa Arnardóttir skrifar 16. nóvember 2025 07:36 Smálægð er á leið til landsins og gæti verið hvasst á morgun, mánudag. Vísir/Vilhelm Hæðir suður af landinu og yfir Grænlandi beina hægum vestlægum áttum yfir landið næstu daga. Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að það verði töluvert bjartviðri en sums staðar verður þokuloft við suður- og vesturströndina. Aðfaranótt mánudags byrjar smálægð að myndast suður af landinu sem getur valdið allhvössum norðaustlægum vindstrengjum við Suðausturströndina á mánudaginn. Þá má einnig búast við snjókomu eða slyddu norðan- og austantil, en skúrum víða við Suður- og Vesturströndina segir í hugleiðingum. Eftir það, á þriðjudeginum og miðvikudeginum, taka við vestlægar eða breytilegar áttir og yfirleitt hægur vindur og bjart í flestum landshlutum, en kólnar heldur, einkum inn til landsins. Á fimmtudeginum er útlit fyrir suðlægar áttir þegar lægð nálgast okkur úr vestri, með allhvössum vindstrengjum sunnan- og vestanlands. Hlýnar í veðri. Víða er hálka eða hálkublettir samkvæmt vef Vegagerðar. Nánar hér og nánar hér um veður á vef Veðurstofunnar. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag: Norðan og norðaustan 5-13 m/s, en vestlægari syðst. Allhvasst suðaustantil um kvöldið. Snjókoma eða slydda á austanverðu landinu framan af degi, annars víða él, en léttir til á vesturhluta landsins seinnipartinn. Hiti nærri frostmarki að deginum, en kólnar síðan heldur. Á þriðjudag: Norðlæg átt, 8-15 m/s og dálítil él austanlands, en yfirleitt mun hægara og bjart í öðrum landshlutum. Frost 2 til 12 stig, kaldast inn til landsins. Á miðvikudag: Hæg breytileg átt, víða bjartviðri og talsvert frost, en dálítil él um norðanvert landið. Þykknar smám saman upp á vestanverðu landinu og hlýnar þar. Á fimmtudag: Útlit fyrir sunnan- og suðaustanstrekking með snjókomu eða slyddu, en síðar rigningu víða um land, en einkum þó syðra. Hlýnandi veður. Á föstudag: Útlit fyrir suðlægar eða breytilegar áttir, víða dálítil rigning eða slydda, en síðar snjókomu og heldur kólnandi veður. Á laugardag: Útlit fyrir austlægar eða breytilegar áttir. Bjart með köflum og víða snjókoma eða él, einkum suðaustantil. Hiti 0 til 4 stig við ströndina, en frost allt að 10 stigum inn til landsins. Veður Færð á vegum Mest lesið „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Innlent Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Innlent Ræðst í úttekt á bókamarkaðnum Innlent Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Innlent Tryggja þurfi að ráðamenn hlaupi ekki í störf hjá ESB Innlent Flugvél lenti í Keflavíkur vegna bilunar Innlent Glæsilegir forystuhrútar á Syðra – Velli í Flóa Innlent Áköf undirskriftakeppni hafin vegna jarðganga Innlent Sakar kaupendur um að hafa aldrei greitt fyrir veitingastaðina Innlent Hækka viðbúnaðarstigið í Bretlandi Erlent Fleiri fréttir Skýjað og dálítil él Skýjað og útkomulítið vestantil og þurrt fyrir austan Dálítil rigning eða slydda en lengst af þurrt sunnantil Víðast bjart veður en hvasst austast á landinu Gul viðvörun á Austfjörðum Norðaustanátt og strekkingur nokkuð víða Víða lítilsháttar rigning eða snjókoma „Hvorki dropi né snjókorn úr lofti eins langt og séð verður“ Hvassir vindstrengir með suðausturströndinni Hvassir vindstrengir og kraparegn með köflum Þurrt um vestanvert landið en dálítil úrkoma austantil Þungbúið austantil en annars þurrt og nokkuð bjart Skýjað með köflum og sums staðar úrkoma Norðlæg átt og lengst af þurrt suðvestantil Þykknar upp sunnan heiða undir kvöld Hvassast á Vestfjörðum Léttir til suðvestanlands Verður líklega mikið eftir af snjó og klaka Hvasst, hlýtt og von á asahláku eða glerhálku „Þetta verður allt saman stórvarasamt í fyrramálið“ Gular veðurviðvaranir víða um land Frostið náði næstum 20 stigum á Sandskeiði Djúp lægð nálgast landið úr suðri Nýtt snjódýptarmet í Reykjavík í október Hlýni á föstudag og snjórinn geti horfið í næstu viku Appelsínugular viðvaranir orðnar að gulum Miklar tafir hjá strætó og vagnar fastir Allur floti Vegagerðar úti að ryðja snjó Veðurvaktin: Allt á kafi í snjó á metdegi Mildari spá í kortunum Sjá meira