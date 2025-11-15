Veður

Skýjað og dá­lítil él

Lovísa Arnardóttir skrifar
Í næstu viku er útlit fyrir svalar norðlægar áttir.
Hæðir suður af landinu og yfir Grænlandi, ásamt lægð norðaustur af Jan Mayen, beina vestlægum áttum yfir okkur í dag með norðvestan strekkingi bæði syðst og austantil fram eftir degi.

Í dag verður því vestlæg átt 13 til 18 metrar á sekúndu og skýjað og dálítil él víða um land fram undir morgun, en hægari suðvestantil. Lægir um hádegi. Breytileg átt 8 til 13 metrar á sekúndu sunnan- og austantil síðdegis, en hægari um vestanvert landið. Léttir víða til, einkum á Norður- og Austurlandi.

Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að á morgun verði hægbreytilegur vindur og bjart að mestu en þrír til 10 metrar á sekúndu norðvestan og austantil. Það þykknar svo upp með skúrum eða éljum síðdegis, fyrst suðvestantil.

Síðdegis á sunnudag bætir í vind og úrkomu með norðan og norðaustan tíu til 15 metrum á sekúndu, fyrst norðantil, en 13 til 18 metrar á sekúndu suðaustantil um kvöldið. Hægari vindur suðvestantil.

Í næstu viku er útlit fyrir svalar norðlægar áttir með éljum eða snjókomu víða. Kalt í veðri.

Víða er hálka eða hálkublettir á vegum landsins en þó fært. Nánari upplýsingar um færð vega á vef Vegagerðar og veður á vef Veðurstofunnar. 

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag:

Breytileg átt 3-8 m/s en strekkingur norðaustantil og á Austfjörðum fram eftir degi. Skýjað með köflum sunnan- og vestanlands og sums staðar dálítil slydda eða snjókoma, en rigning við ströndina seinni partinn. Hiti um eða yfir frostmarki. Bjartviðri á Norður- og Austurlandi, en þykknar upp um kvöldið. Frost 1 til 8 stig.

Á mánudag:

Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13. Skýjað með köflum og stöku él um landið norðanvert. Snjókoma eða slydda suðaustantil, en dálítil él suðvestanlands framan af degi. Léttir til um vestanvert landið síðdegis. Frostlaust við suðurströndina, annars frost 0 til 7 stig.

Á þriðjudag:

Norðlæg átt og stöku él við norður- og austurströndina, en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum. Frost 2 til 12 stig.

Á miðvikudag:

Hæg breytileg átt og víða léttskýjað en þykknar upp á vestanverðu landinu. Frost 2 til 14 stig, mest inn til landsins, en hlýnar heldur við Vesturströndina.

Á fimmtudag:

Útlit fyrir suðlæga átt 5-13 með snjókomu og síðar rigningu víða um land, en einkum sunnan- og vestantil. Hiti 2 til 8 stig síðdegis.

Á föstudag:

Útlit fyrir vestlægar áttir og víða rigningu eða slyddu

