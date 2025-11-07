Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. nóvember 2025 12:02 Erling Haaland hefur farið hamförum það sem af er leiktíð, eins og reyndar síðustu ár. Er hægt að taka bandið af honum í Fantasy? Getty/Visionhaus Það er stór ákvörðun að taka fyrirliðabandið af norska framherjanum Erling Braut Haaland í Fantasy-leik ensku úrvalsdeildarinnar enda hefur hann verið að raða inn mörkum á þessu tímabili. Mótherji helgarinnar fær þó Albert Þór Guðmundsson í Fantasýn-hlaðvarpinu til að íhuga það. Haaland mætir þar Englandsmeisturum Liverpool sem hafa verið að rétta úr kútnum í síðustu leikjum og þá sérstaklega þegar kemur að varnarleiknum. Skítið út af Liverpool og City „Þessi umferð er kannski skrítin út af Liverpool og City-leiknum. Við gætum viljað koma Liverpool-mönnunum inn eftir þessa umferð,“ sagði Albert Þór. Gestur hans í þættinum var Liverpool-stuðningsmaðurinn Ágúst Þór Ágústsson. „Ég þrauka þá í eina viku í viðbót,“ sagði Ágúst. „Við erum ekkert að mæla með því að losa Haaland en City er að detta inn í leik á móti Liverpool og svo á móti Newcastle úti,“ sagði Albert. „Ef við kíkjum á fyrirliðaval fyrir næstu umferð þá er það allt í einu orðin ákvörðun. Haaland er ekki ‚auto-captain' á móti Liverpool, en ég myndi ekkert endilega tala fólki af því heldur. Hann er bara alltaf líklegur,“ sagði Albert. Ágúst Þór velti því fyrir sér hvort það væri munur á því hvað Haaland væri að gera á móti Liverpool á Ethiad eða Anfield þar sem hann skorar aldrei. 7-9-13 „Ég þarf að kynna mér tölfræðina hans á móti Liverpool á Etihad. Hann skorar aldrei á Anfield, 7-9-13, en hann er örugglega búinn að lauma inn nokkrum mörkum á Liverpool á Etihad,“ sagði Ágúst. Albert er að velta því fyrir sér að taka fyrirliðabandið af Haaland og setja það á Jean-Philippe Mateta hjá Crystal Palace. „Ég horfi á liðið mitt og horfi á Haaland. Við hliðina á honum er Mateta sem er heima á móti Brighton,“ sagði Albert. Það er betra að vera með Sýn þegar þú spilar Fantasy Premier League. Fantasýn er Fantasy Premier League-hlaðvarp Sýnar, heimili enska boltans á Íslandi. Þáttastjórnendur eru Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kamban. Nýjasta þáttinn má nálgast hér fyrir neðan. Enski boltinn Fantasýn Mest lesið „Hallærislegasta smjaður sem íþróttaheimurinn hefur nokkurn tíma séð“ Fótbolti „Orðfærið og dónaskapurinn með ólíkindum“ Handbolti „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Íslenski boltinn Goðsögnin sem tortímdi ferlinum handtekinn í Dúbæ og framseldur Sport Ronaldo útskýrir skrópið sitt í jarðarför Diogo Jota Fótbolti Davíð Smári hikar ekki: „Við ætlum að vinna þessa deild“ Íslenski boltinn Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Enski boltinn Dæmd fyrir að stela af liðsfélaga í landsliðinu en nær Ólympíuleikunum Sport Varar sig á því að Nik stelist í leikmenn: „Sagði hann það?“ Íslenski boltinn HM hópurinn tilkynntur: Margir reynsluboltar horfnir á braut Handbolti Fleiri fréttir Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Úlfarnir ráku Pereira Sjá meira