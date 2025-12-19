Enski boltinn

Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“

Sindri Sverrisson skrifar
Kristján Óli Sigurðsson og Mikael Nikulásson eru keppnismenn og sjálfsagt ekkert ýkja ánægðir með uppskeruna hingað til í fantasy-leiknum í vetur.
Það getur borgað sig að vera djarfur í fantasy-leik ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta en stundum gengur dæmið ekki upp. Þessu fengu Þungavigtarbræður að kynnast í síðustu umferð en lið þeirra voru til skoðunar í nýjasta þættinum af Fantasýn.

Lokað verður fyrir breytingar í fantasy-leiknum klukkan 11 í fyrramálið og fólk þarf því að hafa hraðar hendur ætli það sér að gera breytingar. Nýjasti þátturinn af Fantasýn ætti að hjálpa fólki en þar fóru þeir Sindri Kamban og Albert Þór Guðmundsson um víðan völl að vanda.

Þeir skoðuðu meðal annars lið þeirra Kristjáns Óla Sigurðssonar og Mikaels Nikulássonar, kollega sinna úr hlaðvarpsbransanum.

„Þeir eru búnir að eiga erfitt season,“ sagði Albert en lið þeirra má sjá hér neðar í greininni.

„Þeir eru báðir reynslumiklir í Fantasy. Kristján Óli er búinn að spila síðan árið 2011 og á besta rankið 69k. Það kemur mér ekki á óvart,“ sagði Albert lúmskur.

„Mike á besta rankið 16k, sem er ansi gott, og hefur spilað síðan 2012. Hvorugur hefur þó náð topp 10k og það hryggir mig að segja að þeir virðast ekki ætla að ná því í ár. Kristján Óli er í 4,8 milljónum og Mike í 6,5 milljónum, sem ég held að sé undir væntingum þeirra beggja,“ sagði Albert.

Lið Mikaels Nikulássonar í síðustu umferð. Arsenal-mennirnir stóðust ekki væntingar en fyrirliðabandið var á réttum manni.fantasy.premierleague.com

Þeir Sindri hrósuðu Þungavigtarbræðrunum fyrir að hafa verið duglegir að nýta sér aukaskiptingar í leiknum vegna Afríkumótsins, þó að þær væru ekki allar vel heppnaðar.

„Mikael er greinilega ekki að fylgjast með Joao Pedro vaktinni hjá okkur,“ sagði Albert.

„Á blaði lítur þetta lið ekkert illa út. Það er helvíti hart að vera tekinn fyrir af okkur þegar þetta lendir svona illa,“ sagði Sindri.

Lið Kristjáns Óla í síðustu umferð. Eberechi Eze brást illa með frammistöðu sinni gegn Wolves.fantasy.premierleague.com

Kristján Óli nýtti sér „bench boozt“ nú þegar tími til þess er að renna út en tveir leikmenn spiluðu ekki. Þá var hann með Eberechi Eze sem fyrirliða, vongóður um mikinn stigafjölda gegn Úlfunum, en Eze stóðst engan veginn væntingar.

„Það er ekki nóg að vera öðruvísi til að rjúka upp. Þú þarft að vera heppinn líka og það gekk ekki upp hjá Kristjáni í þessari umferð,“ sagði Sindri og bætti við:

„Hann setti allt á rauðan og það kom upp svartur.“

Albert var ekki alveg sammála þeirri myndlíkingu frá rúllettuborðinu og breytti henni: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19.“

Hægt er að hlusta á alla þætti Fantasýn með því að smella hér.

Hægt er að skrá sig í draumadeildarleik ensku úrvalsdeildarinnar með því að smella hér.

