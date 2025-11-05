Magnað gengi Arsenal var til umræðu í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport í gær. Arsenal vann 3-0 sigur á Slaviu Prag frá Tékklandi og virtist liðið hafa lítið fyrir því.
Varnarleikur Skyttanna hefur verið þeirra aðalsmerki á leiktíðinni en liðið er með markatöluna 17-0 í síðustu átta leikjum.
„Þeir þurfa bara að vinna leiki. Þeir eru með fáránlega fáar sendingar af toppliði að vera. En þeim er skítsama,“ segir Arnar.
„Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti. Mér finnst þeir góðir í öllum atriðum leiksins. Þeir geta haldið í bolta mjög vel, geta pressað mjög vel og föstu leikatriðin til fyrirmyndar. Það sem ég er hrifnastur af er að þeir spila svo sterkan varnarleik, þá meina ég allir,“ segir Arnar og bætir við:
„Arsenal er fyrst og fremst með frábæra einstaklinga. Arteta hefur fengið þá til að trúa á liðsheildina og hvað varnarleikur skiptir miklu máli til að reyna að vinna þessa titla.“
Baldur Sigurðsson segir liðið einnig betur í stakk búið til að takast á við meiðsli en á síðustu leiktíð. Sjö leikmenn voru frá vegna meiðsla í gær en aðrir stigu upp.
„Vesenið í fyrra var að það þyrfti að styrkja sóknarleikinn í janúar með að kaupa níu. Það var ekki bara að þeir styrktu sig með níu heldur keyptu þeir Eze líka og fleiri. Nú finnst manni liðið vera fullkomnað. Það er dramatískt orð, en á öllum vígstöðvum mega þeir við meiðslum,“ segir Baldur.
Fleira kemur fram í umræðunni úr Meistaradeildarmörkunum
