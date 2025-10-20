Stefnir í fyrstu hálku haustsins á höfuðborgarsvæðinu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. október 2025 22:28 Einar fór í Reykjavík síðdegis til að ræða veðrið. Bylgjan Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Bliku og Veðurvaktinni, varar íbúa höfuðborgarsvæðisins við að allt stefni í fyrstu hálku haustsins þar á morgun. Veturinn með sínu kalda lofti sé farinn að láta heyra aðeins í sér. „Ég kalla þetta að kalda loftið sé að læðast aftan að okkur, kemur ekki með neinum látum,“ segir Einar sem ræddi veðrið í Reykjavík síðdegis í dag. Þó þurfi íbúar höfuðborgarsvæðisins ekki að búast við snjókomu strax þrátt fyrir að eins konar vetrarástand hafi skapast á Norðausturlandi, til að mynda við Mývatn. „Það er víða orðið hvítt yfir og það er það sama fyrir vestan, nú fáum við líka snjó á Holtavörðuheiði og Brattabrekku sennilega í nótt eða fyrramálið. Þannig þetta er smám saman að færast í vetrarbúning.“ Einar segist óttast að hálkan láti bera á sér eftir nóttina, bæði á Hellis- og Mosfellsheiði. „Við erum orðin svolítið hrædd um það að í nótt að þegar það styttir upp að það nái að frjósa og mynda ísingu. Við erum aðeins að fara yfir núna hvernig við eigum að meta þetta því ef þetta fer á versta veg þá er þetta fyrsta glæra haustsins.“ Þó eigi veður líkt og þetta ekki að koma á óvart heldur fari oftast að kólna í kringum 20. október. Þó að veður líkt og þetta komi ár hvert þarf samt að hafa varann á. „Þeir sem þurfa að fara á milli, sérstaklega norðan og austan, snemma dags þurfa að hafa varann á sér og passa sig á hálkunni. Það er ekki hægt að hálkuverja alls staðar, þannig að það er sá tími að menn veðri að fara varlega.“ Veður Reykjavík síðdegis Bylgjan Mest lesið Moskítóflugan mætt til Íslands Innlent Fjórði starfsmaðurinn hættir en reynslubolti kemur inn Innlent „Ég hélt ekki að ég ætti eftir að upplifa svona rosalegt bakslag“ Innlent Verkfalli flugumferðarstjóra aflýst Innlent „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Innlent Tegundin sé líklega komin til að vera Innlent Neitar enn að hleypa nýrri þingkonu að Erlent Þrumuræða um börn með fíknivanda: „Eigum við að láta fleiri deyja á leiðinni?“ Innlent Gaf í skyn gróft kynlíf, gekk í skrokk á konu og dæmdur í fimm ára fangelsi Innlent Hafna aftur tillögu Trumps Erlent Fleiri fréttir Stefnir í fyrstu hálku haustsins á höfuðborgarsvæðinu Rigning eða slydda suðvestantil Kólnar í veðri næstu daga Hægviðri og þokusúld framan af degi Hæg breytileg átt og dálítil væta Vindur fyrir norðan og rigning og þokusúld vestanlands Dálítil væta og hiti að átján stigum Tuttugu stig á nokkrum stöðum Allt að 18 stig í dag Allt að átján stig fyrir austan á morgun Vindur fer smá saman minnkandi Fer að rigna og bætir í vind Smávægileg útköll vegna óveðursins Urðu fyrir sjóskvettu í beinni Spá mikilli ölduhæð við Faxaflóa í vestan hvassviðri Sjór geti gengið á land í Faxaflóa á morgun Gular viðvaranir vegna vestanstorms Dregur úr vindi og úrkomu þegar líður á daginn Hægur vindur og skúrir eða slydduél Lægð á Grænlandshafi stjórni veðrinu þennan daginn Sleppum ekki alveg við leiðindi Gular viðvaranir og allt að 45 metrar á sekúndu í hviðum Hægviðri og víða bjart Skúrir og áfram milt í veðri Suðlægar áttir og úrkoma í flestum landshlutum Sunnan strekkingur og vætusamt Allhvass vindur sunnan- og vestanlands og rigning Fyrsta haustlægðin mætt til landsins Von á mesta vindinum í marga mánuði Búast við auknu álagi á fráveitu vegna mikillar úrkomu Sjá meira