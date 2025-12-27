Innlent

Jarð­skjálfti við Kleifar­vatn

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Skjálftinn varð við Kleifarvatn.
Skjálftinn varð við Kleifarvatn.

Jarðskjálfti af stærð 3,1 varð við Kleifarvatn sunnan höfuðborgarsvæðisins klukkan 01:48 í nótt. Um er að ræða þekkt jarðskjálftasvæði.

Í tilkynningu frá náttúruvárvakt Veðurstofunnar segir að nokkrir minni skjálftar hafi fylgt í kjölfarið.

Veðurstofunni hafa borist tilkynningar um að skjálftinn hafi fundist í Hafnarfirði.

