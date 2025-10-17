Enski boltinn

Mamardashvili í markinu gegn United

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Alisson er meiddur á nára.
Brasilíski markvörðurinn Alisson verður ekki með Liverpool í stórleiknum gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.

Á blaðamannafundi í morgun sagði Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, að Alisson sé enn meiddur og ekki byrjaður að æfa. Hann verði því ekki með gegn United.

Alisson meiddist í 1-0 tapi Liverpool fyrir Galatasaray í Meistaradeild Evrópu og lék ekki með liðinu í 2-1 tapinu fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni, í síðasta leiknum fyrir landsleikjahléið.

Georgíumaðurinn Giorgi Mamardashvili stóð á milli stanganna hjá Liverpool gegn Chelsea og gerir það áfram þar til Alisson snýr aftur.

Slot sagði jafnframt að Ryan Gravenberch væri klár í slaginn og Ibrahima Konaté væri að æfa. Hann lék ekki með franska landsliðinu í nýafstöðnum landsleikjaglugga.

Liverpool tapaði síðustu þremur leikjum sínum fyrir landsleikjahléið. Liðið er í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með fimmtán stig, einu stigi á eftir Arsenal sem er á toppnum.

Leikur Liverpool og Manchester United hefst klukkan 15:30 á sunnudaginn og verður sýndur beint á Sýn Sport. Upphitun fyrir leikinn hefst klukkan 14:45.

