Enski boltinn

Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hamingjan skín úr augum Jack Grealish sem fagnar hér með Idrissa Gueye. Hann hefur fundið sig vel eftir skiptin frá City.
Hamingjan skín úr augum Jack Grealish sem fagnar hér með Idrissa Gueye. Hann hefur fundið sig vel eftir skiptin frá City.

Jack Grealish, leikmaður Everton, játar að hann hafi getað hagað sér betur utan vallar á tíma hans hjá Manchester City. Hann hefur öðlast nýtt líf í bláum hluta Liverpool-borgar.

Hinn þrítugi Grealish fór á láni frá City til Everton í sumar, með möguleika á að Everton kaupi hann alfarið fyrir 50 milljónir punda næsta sumar. Kantmaðurinn hefur farið vel af stað í vetur eftir misgóð ár í Manchester.

Hann byrjaði aðeins sjö leiki fyrir City á síðustu leiktíð og lenti í útistöðum við þjálfarann Pep Guardiola, sem ýtti honum til hliðar.

„Fólk segir að ég fari mikið út á lífið og ég geri það. Ég vil geta lifað lífinu og notið mín. En augljóslega þarf að velja stað og stund til að gera það á meðan ferlinum stendur,“ segir Grealish í viðtali við Tim Sherwood, fyrrum stjóra hans hjá Aston Villa, á Sky Sports.

„Ef ég á að vera hreinskilinn hef ég ekki alltaf valið réttu tímasetningarnar. Stundum, hjá City, hjálpaði ég sjálfum mér ekki. Ég get alveg viðurkennt það, en á móti kemur held ég að það hafi ekki haft allt að segja um hvernig fór,“ segir Grealish enn fremur.

Búast má við Grealish í byrjunarliði Everton sem mætir West Ham United í ensku úrvalsdeildinni klukkan 19:00 í kvöld. Um er að ræða fyrsta leik Nuno Espirito Santo við stjórnvölin hjá West Ham.

Leikur Everton og West Ham er klukkan 19:00 á Sýn Sport. Bein útsending hefst klukkan 18:40.

