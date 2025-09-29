Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Valur Páll Eiríksson skrifar 29. september 2025 13:32 Hamingjan skín úr augum Jack Grealish sem fagnar hér með Idrissa Gueye. Hann hefur fundið sig vel eftir skiptin frá City. Vísir/Getty Jack Grealish, leikmaður Everton, játar að hann hafi getað hagað sér betur utan vallar á tíma hans hjá Manchester City. Hann hefur öðlast nýtt líf í bláum hluta Liverpool-borgar. Hinn þrítugi Grealish fór á láni frá City til Everton í sumar, með möguleika á að Everton kaupi hann alfarið fyrir 50 milljónir punda næsta sumar. Kantmaðurinn hefur farið vel af stað í vetur eftir misgóð ár í Manchester. Hann byrjaði aðeins sjö leiki fyrir City á síðustu leiktíð og lenti í útistöðum við þjálfarann Pep Guardiola, sem ýtti honum til hliðar. „Fólk segir að ég fari mikið út á lífið og ég geri það. Ég vil geta lifað lífinu og notið mín. En augljóslega þarf að velja stað og stund til að gera það á meðan ferlinum stendur,“ segir Grealish í viðtali við Tim Sherwood, fyrrum stjóra hans hjá Aston Villa, á Sky Sports. „Ef ég á að vera hreinskilinn hef ég ekki alltaf valið réttu tímasetningarnar. Stundum, hjá City, hjálpaði ég sjálfum mér ekki. Ég get alveg viðurkennt það, en á móti kemur held ég að það hafi ekki haft allt að segja um hvernig fór,“ segir Grealish enn fremur. Búast má við Grealish í byrjunarliði Everton sem mætir West Ham United í ensku úrvalsdeildinni klukkan 19:00 í kvöld. Um er að ræða fyrsta leik Nuno Espirito Santo við stjórnvölin hjá West Ham. Leikur Everton og West Ham er klukkan 19:00 á Sýn Sport. Bein útsending hefst klukkan 18:40. Enski boltinn Fótbolti Mest lesið Allir leikmenn ÍR hættir á einu bretti Fótbolti Veittist að sautján ára mótherja sínum og hreytti í hann fúkyrðum Rafíþróttir Bjór kastað í konu McIlroy: „Þurfti að þola ótrúlegt magn af svívirðingum“ Golf Þrefaldur heimsmeistari í slagsmálum á kebabstað Sport Ekki búið að ræða við mögulega eftirmenn Amorim Fótbolti Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Íslenski boltinn „Ertu að horfa Donald Trump?“ Golf Frá Fram á Hlíðarenda Íslenski boltinn Áhugasamur verði Amorim rekinn Enski boltinn Evrópa marði Ryder-bikarinn á dramatískan hátt Golf Fleiri fréttir Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Sjáðu alla dramatíkina í enska: Níu mörk skoruð í uppbótartíma Áhugasamur verði Amorim rekinn Hefur enga trú lengur á Amorim Dramatík í uppbótartímanum Villa kláraði dæmið í byrjun seinni hálfleiks „Hvernig stendur á því að hann er enn í starfi?“ Slot varpaði sökinni á Frimpong Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær Fyrsta stig Úlfanna í hús Tvö sjálfsmörk og tvö frá Haaland í sigri City Amorim svekktur: „Þetta er mjög sárt“ Nuno tekinn við West Ham Palace eina ósigraða liðið eftir dísætan sigur á Liverpool Skoruðu þrjú manni fleiri gegn Chelsea Fernandes klikkaði á víti og United tapaði fyrir Brentford Nuno að taka við West Ham Potter rekinn frá West Ham Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ Palmer frá næstu þrjár vikurnar Flottustu mörkin hjá Newcastle og Arsenal: Snilld Bergkamps og þrumufleygur Tiotés Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Látinn eftir höfuðhögg í leik Hvenær fær Lammens sénsinn hjá Man. Utd? Mun skrifa undir nýjan fimm ára samning við Arsenal Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Sjá meira