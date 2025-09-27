Innlent

Elli­líf­eyris­þegar sá hópur sem hafi það einna best

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, sem hélt framsögu á opna fundinum á Selfossi í morgun. Magnús Hlynur Hreiðarsson

Um 24 þúsund manns eru nú á örorkubótum á Íslandi og þar af eru um 40% konur 60 ára og eldri. Nýtt örorku- og endurhæfingarlífeyriskerfi var til umræðu á fundi Samfylkingarinnar í dag og einnig fór fram flokksstjórnarfundur á Hellu.

Verkalýðsmálaráð Samfylkingarinnar stóð fyrir málstofu á Selfossi í morgun með umhverfisráðherra, forseta ASÍ og framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins um nýtt örorku- og endurhæfingarlífeyriskerfi. Fundurinn var mjög vel sóttur og sköpuðust líflegar umræður.

„Í dag eru um það bil 24 þúsund manns sem eru öryrkjar, og það eru um það bil 45% þeirra sem hafa áður verið á vinnumarkaði. Við sjáum að batahlutföll á Íslandi eru á bilinu þrjú til fimm prósent, sem er tvö- til þrefalt verra en í þeim löndum sem við berum okkur saman við,“ segir Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.

• Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, sem hélt framsögu og svaraði fjölmörgum spurningum frá fundarmönnum.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Forseti ASÍ fjallaði um lífeyrissjóðina og stöðu þeirra á fundinum. Fram kom í máli hans að allt að 15% munur væri á greiðslum lífeyrissjóða til félagsmanna sinna.

„Örorkan er mjög þung í sumum lífeyrissjóðum og verkefnið fram undan er að jafna þennan mun,“ segir Finnbjörn Hermannsson.

Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Umhverfisráðherra segir ellilífeyrisþega almennt hafa það mun betra en öryrkja.

„Það eru í raun ellilífeyrisþegar, sem að meðaltali eru sá hópur í samfélaginu sem hefur það einna best á meðan öryrkjar tilheyra lægsta tekjuhópi samfélagsins,“ sagði Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra á fundinum.

Eftir hádegi fór flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar fram á Hellu, þar sem kynntar voru áherslur fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar og átak í efnahags- og húsnæðismálum.

Fjölmargir gestir sóttu fundinn á Selfossi í morgun, sem stóð frá kl. 10:00 til 11:30.Magnús Hlynur Hreiðarsson
