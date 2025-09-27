Nuno tekinn við West Ham

West Ham United hefur ráðið Nuno Espírito Santo sem næsta knattspyrnustjóra liðsins.
Graham Potter var rekinn sem stjóri West Ham í morgun og strax benti flest til þess að Nuno myndi taka við.
West Ham hefur nú staðfest að Nuno hafi verið ráðinn. Portúgalinn skrifaði undir þriggja ára samning við Hamrana.
West Ham United is delighted to announce the appointment of Nuno Espírito Santo as the Club’s new men’s Head Coach. 🤝— West Ham United (@WestHam) September 27, 2025
Nuno stýrir æfingu í dag og verður á hliðarlínunni þegar West Ham sækir Everton heim á mánudaginn.
West Ham er fjórða enska liðið sem Nuno stýrir. Hann var áður með Wolves, Tottenham og Nottingham Forest. Nuno var látinn fara sem stjóri Forest 9. september.