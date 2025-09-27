Nuno að taka við West Ham Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. september 2025 12:13 West Ham United verður fjórða enska liðið sem Nuno Espírito Santo stýrir. epa/VINCE MIGNOTT Allt bendir til þess að Nuno Espírito Santo verði næsti knattspyrnustjóri West Ham United. Graham Potter var rekinn sem stjóri West Ham í morgun. Liðið er aðeins með þrjú stig í nítjánda og næstneðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Nuno hefur verið orðaður við West Ham undanfarna daga og hann er líklegastur til að taka við liðinu. Fabrizio Romano greinir frá því að samkomulag milli Nunos og West Ham sé í höfn og hann muni stýra æfingu hjá liðinu í dag. 🚨⚒️ Nuno Espirito Santo, new West Ham manager with immediate effect as contract has been approved.Portuguese manager replaces Graham Potter with first training session later today.Nuno says yes to #WHUFC project. pic.twitter.com/J0Ke6Hfy7t— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2025 Nuno mun þá stýra West Ham þegar liðið mætir Everton í lokaleik 6. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar á mánudaginn. Nuno var rekinn frá Nottingham Forest í byrjun tímabilsins. Undir hans stjórn endaði liðið í 7. sæti á síðasta tímabili sem var besti árangur Forest í þrjátíu ár. Nuno hefur einnig stýrt Wolves og Tottenham á Englandi. Enski boltinn Mest lesið Í beinni: Brentford - Man. Utd. | Vilja vinna tvo í röð í fyrsta sinn síðan Amorim tók við Enski boltinn Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ Íslenski boltinn Potter rekinn frá West Ham Enski boltinn „Held að skipið sé siglt að maður verði kallaður í landsliðið“ Íslenski boltinn Evrópa leiðir baráttuna um Ryder bikarinn Sport Ársbann frá fótbolta fyrir skjalafals Fótbolti Fyrirliði Evrópu greinir frá því hvað Trump sagði við hann Golf Dagskráin í dag: Ryder bikarinn, enski boltinn og baráttan í Bestu Sport Kane skoraði hundrað mörk á methraða Fótbolti Einföld aðgerð varð að fimm mánaða ferli Sport Fleiri fréttir Nuno að taka við West Ham Í beinni: Brentford - Man. Utd. | Vilja vinna tvo í röð í fyrsta sinn síðan Amorim tók við Potter rekinn frá West Ham Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ Palmer frá næstu þrjár vikurnar Flottustu mörkin hjá Newcastle og Arsenal: Snilld Bergkamps og þrumufleygur Tiotés Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Látinn eftir höfuðhögg í leik Hvenær fær Lammens sénsinn hjá Man. Utd? Mun skrifa undir nýjan fimm ára samning við Arsenal Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Madueke frá í tvo mánuði Rauðu djöflarnir geta ekki nýtt færin Sjá meira