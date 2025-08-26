Nafn hins sextán ára Rios Ngumoha var á allra vörum eftir að hann skoraði sigurmark Liverpool gegn Newcastle United, 2-3, í lokaleik 2. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í gær.
Tíu mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma þegar Nguhoma tryggði Liverpool öll stigin þrjú með góðri afgreiðslu eftir laglega sókn Englandsmeistaranna. Hann er yngsti markaskorari í sögu Liverpool, aðeins sextán ára og 363 daga gamall. Nguhoma fagnar sautján ára afmæli sínu á föstudaginn.
Annan leikinn í röð komst Liverpool í 2-0, missti forskotið niður en landaði sigri á endanum.
Ryan Gravenberch kom gestunum frá Bítlaborginni yfir á St. James' Park í gær þegar tíu mínútur voru eftir af fyrri hálfleik. Í uppbótartíma hans var Newcastle-maðurinn Anthony Gordon svo rekinn af velli fyrir að brjóta á Virgil van Dijk, fyrirliða Liverpool.
Hugo Ekitiké kom Liverpool í 0-2 í upphafi seinni hálfleiks og staða meistaranna orðin vænleg. En Newcastle gafst ekki upp. Fyrirliðinn Bruno Guimaraes minnkaði muninn með skallamarki á 57. mínútu og þegar tvær mínútur voru til leiksloka jafnaði varamaðurinn William Osula svo metin.
Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, átti þó ás upp í erminni. Hann setti Nguhoma inn á þegar sex mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma og strákurinn þakkaði fyrir sig með marki fjórum mínútum síðar.
Liverpool hefur unnið báða leiki sína á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni en Newcastle er með eitt stig.
Mörkin úr leiknum á St. James' Park í lýsingu Guðmundar Benediktssonar má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, sá liðið sitt vinna dramatískan 3-2 sigur á Newcastle í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.
Englandsmeistarar Liverpool eru áfram með fullt hús í ensku úrvalsdeildinni eftir erfiða heimsókn norður til Newcastle í kvöld. Það var mikil dramatík í leikslok og hetjan kom úr óvæntri átt.