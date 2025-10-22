Framlengdu í leyni eftir bannið Valur Páll Eiríksson skrifar 22. október 2025 12:47 Tonali er samningsbundinn Newcastle ári lengur en talið var og þá getur félagið einhliða lengt samninginn um eitt ár til. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images Newcastle framlengdu samning við Ítalann Sandro Tonali í leyni eftir að miðjumaðurinn lauk keppnisbanni vegna brota á reglum um veðmál. Tonali er á meðal betri miðjumanna ensku úrvalsdeildarinnar og hefur hlotið mikið lof fyrir framgang sinn innan vallar. Tonali hefur verið orðaður við stærri lið í Evrópu vegna frammistöðu sinnar í svarthvítu en The Athletic greinir frá því að Newcastle sé í umtalsvert betri samningsstöðu gagnvart mögulegum kaupendum en talið var. Newcastle keypti Tonali frá AC Milan á 55 milljónir punda sumarið 2023 skrifaði undir samning til sumarsins 2028. Hann hafði aðeins leikið tólf leiki fyrir félagið þegar hann var dæmdur í tíu mánaða bann frá fótbolta vegna brota á veðmálareglum. Umboðsmaður Tonali hefur sagt hann glíma við veðmálafíkn og lækkuðu hlutabréfin í Ítalanum umtalsvert vegna brotanna. Tonali tók á sig launalækkun á meðan banninu stóð en Newcastle framlengdi í leið samning hans til sumarsins 2029 með möguleika á einhliða framlengingu af hendi félagsins, til sumarsins 2030. Ítalinn hefur verið orðaður við stærri lið í Evrópu sem gætu eflaust boðið honum hærri laun en hann fær í norðurhluta Englands. Paul Scholes, fyrrum leikmaður Manchester United, lýsti Tonali á dögunum sem besta miðjumanni ensku úrvalsdeildarinnar. Þrátt fyrir að félög á við Juventus hafi verið orðuð ítrekað við Tonali í undanförnum félagsskiptagluggum er Newcastle undir lítilli pressu að selja og er í sterkri samningsstöðu þökk sé framlengingu samningsins. Sala félagsins á Alexander Isak til Liverpool fyrir 125 milljónir punda í lok sumars kom Newcastle einnig í góða stöðu gagnvart eyðslureglum ensku úrvalsdeildarinnar og UEFA. Enski boltinn Fótbolti Mest lesið 32 ára lögreglukona átti sögulegan klukkutíma Sport „Eins og Ísland en bara enn betra“ Fótbolti Jack Nicklaus fær sex milljarða í meiðyrðamáli Golf Dæmdur úr leik á grátlegan hátt á HM í bakgarði Sport Hrósaði unga Íslendingnum: „Gæti orðið okkar jóker“ Fótbolti Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Enski boltinn Sigurbjörn gæti snúið aftur til starfa: „Það kemur bara í ljós á næstu dögum“ Sport „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ Íslenski boltinn Sjáðu sögulegt mark Viktors Bjarka og öll hin í Meistaradeild Evrópu Fótbolti Ótrúlegt kast Pope vekur athygli Fótbolti Fleiri fréttir Framlengdu í leyni eftir bannið Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sonur Stuart Pearce lést í slysi Albert setti pressu á Öddu: „Ég skal bara gefa þér þetta víti“ Fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Everton fékk slag Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Dyche færist nær Forest Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Sjáðu allt það helsta úr frægðarför United til Liverpool Dramatískur endurkomusigur United Þriðji deildarsigur Villa í röð Mancini og Dyche á óskalista Forest Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn Arsenal vann Lundúnaslaginn Haaland skaut City á toppinn Postecoglou rekinn Hitnar enn undir Postecoglou Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Guéhi hafnaði samningstilboði frá Palace og fer næsta sumar Stjórinn og fyrirliðinn koma Wirtz til varnar Maðurinn sem vildi breyta nafninu sínu í Manchester United er allur Amorim ræddi stuðningsyfirlýsinguna frá Ratcliffe: „Ég vil ekki hugsa þannig“ Sjá meira