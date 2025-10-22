Enski boltinn

Fram­lengdu í leyni eftir bannið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Tonali er samningsbundinn Newcastle ári lengur en talið var og þá getur félagið einhliða lengt samninginn um eitt ár til.
Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Newcastle framlengdu samning við Ítalann Sandro Tonali í leyni eftir að miðjumaðurinn lauk keppnisbanni vegna brota á reglum um veðmál. Tonali er á meðal betri miðjumanna ensku úrvalsdeildarinnar og hefur hlotið mikið lof fyrir framgang sinn innan vallar.

Tonali hefur verið orðaður við stærri lið í Evrópu vegna frammistöðu sinnar í svarthvítu en The Athletic greinir frá því að Newcastle sé í umtalsvert betri samningsstöðu gagnvart mögulegum kaupendum en talið var.

Newcastle keypti Tonali frá AC Milan á 55 milljónir punda sumarið 2023 skrifaði undir samning til sumarsins 2028. Hann hafði aðeins leikið tólf leiki fyrir félagið þegar hann var dæmdur í tíu mánaða bann frá fótbolta vegna brota á veðmálareglum.

Umboðsmaður Tonali hefur sagt hann glíma við veðmálafíkn og lækkuðu hlutabréfin í Ítalanum umtalsvert vegna brotanna.

Tonali tók á sig launalækkun á meðan banninu stóð en Newcastle framlengdi í leið samning hans til sumarsins 2029 með möguleika á einhliða framlengingu af hendi félagsins, til sumarsins 2030.

Ítalinn hefur verið orðaður við stærri lið í Evrópu sem gætu eflaust boðið honum hærri laun en hann fær í norðurhluta Englands. Paul Scholes, fyrrum leikmaður Manchester United, lýsti Tonali á dögunum sem besta miðjumanni ensku úrvalsdeildarinnar.

Þrátt fyrir að félög á við Juventus hafi verið orðuð ítrekað við Tonali í undanförnum félagsskiptagluggum er Newcastle undir lítilli pressu að selja og er í sterkri samningsstöðu þökk sé framlengingu samningsins.

Sala félagsins á Alexander Isak til Liverpool fyrir 125 milljónir punda í lok sumars kom Newcastle einnig í góða stöðu gagnvart eyðslureglum ensku úrvalsdeildarinnar og UEFA.

