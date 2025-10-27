Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. október 2025 11:01 Pep Guardiola horfði upp á sína menn í Manchester City tapa um helgina og missa Arsenal sex stigum fram úr sér. Getty/Alex Broadway Arsenal náði fjögurra stiga forystu í ensku úrvalsdeildinni um helgina en Pep Guardiola knattspyrnustjóri Manchester City segir of snemmt að hafa áhyggjur af góðu gengi Arsenal. Manchester City tapaði 1-0 á móti Aston Villa í gær á meðan Arsenal vann 1-0 sigur á Crystal Palace. Arsenal er nú með sex stigum meira en City. Guardiola hefur lagt það í vana sinn með City að elta uppi Arsenal og taka síðan fram úr á lokakaflanum. „Arsenal hefur verið með traust lið í mörg ár en að þessu sinni snúast áhyggjur mínar meira um hvernig við getum bætt okkur miklu meira og nálgast toppinn,“ sagði Pep Guardiola eftir þriðja tapið í röð á Villa Park. „Að mínu mati er tímabilið svo langt. Svo langt. Þetta er mín reynsla. Það eru mörg lið þarna. Ég var áhyggjufullur fyrir landsleikjahléið í september þegar við vorum í fjórtánda sæti í deildinni,“ sagði Guardiola. „Ef þeir vinna alla sína leiki og vinna ensku úrvalsdeildina, þá óska ég þeim bara til hamingju með það. Það er allt sem við getum gert. Við þurfum að halda okkur lifandi í baráttunni og liðið mitt er gott. Ég veit ekki hversu mörg lið geta komið hingað og spilað eins og við spiluðum, með hugrekki, til í að halda boltanum og að skapa sér færi,“ sagði Guardiola. „En ég lifi ekki í október og nóvember og hugsa: 'Ó, hvað gerist ef við vinnum ekki ensku úrvalsdeildina, því þetta er bara einn leikur í einu núna,“ sagði Guardiola. Enski boltinn Mest lesið Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Íslenski boltinn Hlupu inn á Formúlu 1-brautina: „Ég hefði getað drepið þá“ Formúla 1 Hljóp í tólf klukkutíma rifbeinsbrotinn Sport Hárið í hættu hjá United manninum Enski boltinn Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Fótbolti Veðmál rædd í Körfuboltakvöldi: „Bara ævintýralega heimskulegt“ Körfubolti Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Enski boltinn Aldrei meiri aldursmunur Enski boltinn Rakel Sara vann tvenn verðlaun á Norður-Evrópumótinu Sport Hágrét eftir heimsmeistaratitil Sport Fleiri fréttir Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona Sjá meira