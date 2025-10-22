Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Sindri Sverrisson skrifar 22. október 2025 13:37 Guðlaugur Þór Þórðarson og Bjarni Benediktsson eru báðir miklir fótboltaáhugamenn. „Hann er bara að njóta lífsins og spila fantasy,“ sögðu strákarnir í Fantasýn um Bjarna Benediktsson, fyrrverandi forsætisráðherra og fyrrverandi formann Sjálfstæðisflokksins, sem þeir telja að sé með nokkuð öflugt lið í enska draumadeildarleiknum. Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kamban fóru um víðan völl í nýjasta þætti Fantasýn sem hægt er að hlusta á hér að neðan. Þeir skoðuðu meðal annars lið Bjarna og Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, þingmanns Sjálfstæðisflokksins. Lið Bjarna heitir Inter Garðabær og virðist Bjarni nokkuð virkur í leiknum: „Hann er að spila þetta aktívt. Hann gerði eitt transfer í þessari viku og hefur greinilega verið að nota transferin. Hann tók inn Sarr fyrir Kudus sem kom svo sem út á sléttu þessa vikuna,“ sagði Albert. „Hann er ekkert í slæmum málum. Hann er með þrjá Arsenal-menn, sem við mælum með, en líka með Gravenberch og Muniz sem eru meiddir, tvö brennandi vandamál. Mbeumo er heitur...“ bætti Albert við en hér að neðan má sjá lið Bjarna og Guðlaugs. Guðlaugur Þór Þórðarson á liðið vinstra megin og er án Erlings Haaland. Bjarni Benediktsson á liðið hægra megin og sleppir Mohamed Salah.Skjáskot/Fantasy.premierleague.com Strákarnir í Fantasýn voru hins vegar með ýmsar ábendingar fyrir Guðlaug sem þarf að fara að spýta í lófana: „Eins og í formannsslagnum um árið þá er Guðlaugur að lúta lægra haldi í fantasy. Mér fannst ég hugrakkur að nota Florian Wirtz í sjö vikur en Guðlaugur er enn með hann,“ sagði Albert en umræðuna má heyra alla hér að ofan og hefst hún eftir 1:13:40. Allir þættir Fantasýn eru aðgengilegir hér á tal.is. Enski boltinn Mest lesið 32 ára lögreglukona átti sögulegan klukkutíma Sport „Eins og Ísland en bara enn betra“ Fótbolti Jack Nicklaus fær sex milljarða í meiðyrðamáli Golf Dæmdur úr leik á grátlegan hátt á HM í bakgarði Sport Hrósaði unga Íslendingnum: „Gæti orðið okkar jóker“ Fótbolti Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Enski boltinn Sigurbjörn gæti snúið aftur til starfa: „Það kemur bara í ljós á næstu dögum“ Sport „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ Íslenski boltinn Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Enski boltinn Breyta reglum eftir brellu Stjörnunnar Körfubolti Fleiri fréttir Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sonur Stuart Pearce lést í slysi Albert setti pressu á Öddu: „Ég skal bara gefa þér þetta víti“ Fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Everton fékk slag Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Dyche færist nær Forest Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Sjáðu allt það helsta úr frægðarför United til Liverpool Dramatískur endurkomusigur United Þriðji deildarsigur Villa í röð Mancini og Dyche á óskalista Forest Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn Arsenal vann Lundúnaslaginn Haaland skaut City á toppinn Postecoglou rekinn Hitnar enn undir Postecoglou Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Guéhi hafnaði samningstilboði frá Palace og fer næsta sumar Stjórinn og fyrirliðinn koma Wirtz til varnar Maðurinn sem vildi breyta nafninu sínu í Manchester United er allur Sjá meira