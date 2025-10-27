Hárið í hættu hjá United manninum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. október 2025 08:31 Manchester United-stuðningsmaðurinn Frank Ilett fagnar bæði góðu gengi sinna manna en einnig að sjá allt í einu klippingu í hillingum. EPA/ADAM VAUGHAN/@theunitedstrand Manchester United-stuðningsmaðurinn Frank Ilett hefur vakið heimsathygli síðan hann hætti að klippa hárið sitt þangað til liðið hans færi á góða sigurgöngu. Ilett ætlar ekki að klippa hárið sitt fyrr en United vinni fimm leiki í röð. Hægt er að fylgjast með Ilett telja dagana síðan að liðið fór á alvöru sigurgöngu á Instagram-síðunni The United Strand sem er þegar komin með meira en 554 þúsund fylgjendur. Hárið hans hefði ekki enst lengi á gullaldarárunum á Old Trafford en gengið hefur verið skelfilegt síðustu mánuði og hann er því kominn með afar myndarlegan lubba. Fyrir nokkrum vikum var útlitið heldur ekki gott og sumir farnir að halda að greyið kæmist aldrei í klippingu. Nú eru United-menn komnir á mikið flug og hafa nú unnið þrjá leiki í röð. Það vantar því bara tvo sigra í viðbót til að hann komist í klippingu. Manchester United er meira að segja komið upp fyrir Englandsmeistara Liverpool í töflunni og sitja eins og er í sjötta sætinu. Ilett hefur líka tilkynnt að hann ætli að gefa hárið til góðgerðamála þegar kemur loksins að því að klippa það. Það gæti verið stutt í það en næstu tveir leikir United-liðsins eru á móti Nottingham Forest á útivelli og Tottenham á heimavelli. View this post on Instagram A post shared by Frank Ilett (The United Strand) (@theunitedstrand) Enski boltinn Mest lesið Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Íslenski boltinn Hlupu inn á Formúlu 1-brautina: „Ég hefði getað drepið þá“ Formúla 1 Hljóp í tólf klukkutíma rifbeinsbrotinn Sport Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Enski boltinn Hárið í hættu hjá United manninum Enski boltinn Veðmál rædd í Körfuboltakvöldi: „Bara ævintýralega heimskulegt“ Körfubolti Aldrei meiri aldursmunur Enski boltinn Rakel Sara vann tvenn verðlaun á Norður-Evrópumótinu Sport Kvöddu húsið og Nablinn klifraði í kveðjuskyni Körfubolti Dagskráin í dag: Tommi og Nablinn á Extraleikunum Sport Fleiri fréttir Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Sjá meira