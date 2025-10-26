Aldrei meiri aldursmunur Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2025 23:17 Hinn 18 ára Charalampos Kostoulas á ferðinni í leiknum gegn Manchester United, þar sem hann skoraði sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni. Getty/Shaun Botterill Tímamót urðu í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær þegar 18 ára gamli Grikkinn Charalampos Kostoulas skoraði fyrir Brighton gegn Manchester United. Þetta var fyrsta mark Kostoulas eftir komuna frá Olympiacos í sumar en markið skoraði hann með frábærum skalla eftir hornspyrnu frá James Milner, sem verður fertugur þann 4. janúar. Mörkin úr leiknum má sjá hér að neðan. Aldrei í sögu úrvalsdeildarinnar hefur verið svo mikill aldursmunur á milli þess sem skorar mark og þess sem leggur það upp, eða samtals 21 ár og 146 dagar. 1 - This was also the first time in Premier League history a player provided an assist for a player who was born after they'd made their Premier League debut - Milner made his debut in November 2002 and had played 138 games by the time Kostoulas was born in May 2007. Unusual. https://t.co/as4QWxOPzX— OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2025 Þetta er jafnframt í fyrsta sinn í sögunni sem að leikmaður leggur upp mark fyrir leikmann sem var ekki einu sinni fæddur þegar sá eldri spilaði sinn fyrsta leik í úrvalsdeildinni. Milner spilaði nefnilega sinn fyrsta leik í nóvember 2002 og var búinn að spila 138 leiki þegar Kostoulas fæddist í maí 2007. Markið frá Kostoulas kom þó ekki í veg fyrir 4-2 tap Brighton en liðið er í 13. sæti eftir níu umferðir með 12 stig. United er hins vegar í 6. sæti með 16 stig. Enski boltinn Mest lesið Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Fótbolti Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Íslenski boltinn Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Íslenski boltinn Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Enski boltinn Fáránlegt eða klókt hjá Kristófer? „Ef það má þá gerir fólk það“ Körfubolti Lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu: „Væntanlega til að bjarga mannslífum“ Fótbolti Landsliðskonan á von á barni Fótbolti Stjórnarmaður KKÍ auglýsir ólöglega veðmálastarfsemi Körfubolti Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Íslenski boltinn Real vann í mögnuðum El Clásico Fótbolti Fleiri fréttir Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sonur Stuart Pearce lést í slysi Sjá meira