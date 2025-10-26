Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum

Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar
Ererechi Eze skoraði eina mark leiksins.
Arsenal er enn í toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir 1-0 sigur gegn Crystal Palace í dag.

Heimamenn hafa verið sjóðandi heitir á tímabilinu og það varð engin breyting þar á í dag.

Skytturnar voru mun meira með boltann í leik dagsins og sköpuðu sér hættulegri færi, en létu eitt mark duga að þessu sinni.

Það skoraði Eberechi Eze í 39. mínútu, og eins og svo oft áður kom mark Arsenal eftir fast leikatriði.

Niðurstaðan 1-0 sigur Arsenal sem trónir á toppnum í ensku úrvalsdeildinni með 22 stig eftir níu leiki, níu stigum meira en Crystal Palace sem situr í tíunda sæti.

