Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 26. október 2025 15:59 Ererechi Eze skoraði eina mark leiksins. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images Arsenal er enn í toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir 1-0 sigur gegn Crystal Palace í dag. Heimamenn hafa verið sjóðandi heitir á tímabilinu og það varð engin breyting þar á í dag. Skytturnar voru mun meira með boltann í leik dagsins og sköpuðu sér hættulegri færi, en létu eitt mark duga að þessu sinni. Það skoraði Eberechi Eze í 39. mínútu, og eins og svo oft áður kom mark Arsenal eftir fast leikatriði. Niðurstaðan 1-0 sigur Arsenal sem trónir á toppnum í ensku úrvalsdeildinni með 22 stig eftir níu leiki, níu stigum meira en Crystal Palace sem situr í tíunda sæti. Enski boltinn