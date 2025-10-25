Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Wilson Isidor jafnaði metin fyrir Sunderland gegn Chelsea.
Wilson Isidor jafnaði metin fyrir Sunderland gegn Chelsea.

Sunderland vann dramatískan 1-2 sigur er liðið heimsótti Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í dag. Sigurmarkið lét bíða eftir sér þangað til í uppbótartíma.

Heimamenn í Chelsea byrjuðu af miklum krafti og Alejandro Garnacho kom liðinu yfir strax á fjórðu mínútu eftir undirbúning frá Pedro Neto.

Gestirnir jöfnuðu mhins vegar metin á 22. mínútu með marki frá Wilson Isidor og staðan því 1-1 í hálfleik.

Það var svo ekki fyrr en í uppbótartíma að úrslitin réðust þegar varamaðurinn Chemsdine Talbi skoraði eftir stoðsendingu frá öðrum varamanni, Bryan Brobbey. Niðurstaðan því 1-2 sigur Sunderland sem nú situr í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 17 stig eftir níu leiki, þremur stigum meira en Chelsea sem situr í sjöunda sæti.

Sama dramatík í Newcastle

Á sama tíma tók Newcastle á móti Fulham og þar var dramatíkin ekki minni.

Jacob Murphy kom Newcastle yfir á 18. mínútu leiksins áður en Sasa Lukic jafnaði metin fyrir Fulham snemma í síðari hálfleik.

Heimamenn í Newcastle gáfust þó ekki upp og Bruno Guimaraes reyndist hetja liðsins þegar hann tryggði Newcastle sigurinn með marki á 90. mínútu.

Lokatölur því 2-1, Newcastle í vil, og svarthvítir sitja nú í ellefta sæti með tólf stig, fjórum stigum meira en Fulham sem situr í 16. sæti.

