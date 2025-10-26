Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2025 22:30 Heimir Guðjónsson og Björn Daníel Sverrisson hafa ritað nöfn sín stóru letri í sögu FH. Skjáskot/Sýn Sport Heimir Guðjónsson og Björn Daníel Sverrisson, svo sannarlega goðsagnir í fótboltasögu FH, fluttu hvor um sig kveðjuræðu eftir að tíma þeirra hjá FH lauk í gær. Heimir talaði mögulega svolítið af sér í sinni ræðu. Ræðurnar má sjá hér að neðan en þeim Heimi og Birni var ákaft fagnað. Heimir talaði um hve stemningin hjá stuðningsmönnum hefði verið sérstaklega góð í sumar og rifjaði upp þegar þeim Dean Martin, aðstoðarþjálfara ÍA, lenti saman í Kaplakrika í ágúst. Báðir fengu rautt spjald en Heimir sagðist þá – og viðurkenndi að hann ætti nú líklega ekki að ljóstra því upp – reyndar hafa falið sig og haldið hálfleiksræðuna fyrir sína menn engu að síður. Hún virðist hafa virkað því FH var 2-1 undir og vann mikilvægan 3-2 sigur. Heimir sat svo hjá vallarþulnum Friðriki Dór í seinni hálfleik, horfði niður í stúkuna og hugsaði með sér að stemningin minnti á gömlu góðu tímana. Björn Daníel þakkaði kærlega fyrir sig og sagðist sérstaklega þakklátur fyrir að þurfa ekki aftur að taka „þæfingar“ á hverjum einasta degi, undir stjórn Heimis. „Ég er hættur að hlaupa,“ sagði Björn Daníel léttur en hér að neðan má sjá ræðuna hans. Heimir er sagður vera að taka við Lengjudeildarliði Fylkis sem mun kynna sinn nýja þjálfara til leiks klukkan 17 á morgun. Björn Daníel ætlar að snúa sér að þjálfun og hefur verið sagður ætla að taka við Sindra á Hornafirði. Besta deild karla FH Mest lesið Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Íslenski boltinn Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Fótbolti Real vann í mögnuðum El Clásico Fótbolti Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Enski boltinn Van de Ven með tvö í fyrsta tapinu á nýja heimavellinum Fótbolti Matty Cash afgreiddi City Enski boltinn „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Íslenski boltinn Albert og Kean náðu að tryggja Fiorentina stig Fótbolti Nýtt fjölnota íþróttahús KR muni kosta rúma þrjá milljarða Sport Landsliðskonan á von á barni Fótbolti Fleiri fréttir Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“ Lárus Orri framlengir á Skaganum „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Tekur við af læriföður sínum Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ „Ég þarf bara að láta verkin tala“ Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu Hemmi Hreiðars orðaður við Val Katrín kvödd með fallegum hætti: „Ég hef aldrei séð þetta áður“ Sjáðu þrumufleyg Fred og snöggt svar Stjörnunnar Enginn þjálfari hefur bæði byrjað og klárað Sambandsdeildina Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Uppgjörið: Fram-Stjarnan 1-1 | Úrslitaleikur um Evrópusæti um næstu helgi Sigurður Egill svarar yfirlýsingu Vals: Ómakleg og lágkúruleg setning Valinn dómari ársins í þriðja sinn á síðustu fjórum árum Skoraði meira í sumar en árin þrjú á undan til samans Halldór út og Ólafur Ingi inn hjá Breiðabliki Segja að Halldór verði látinn fara og Ólafur Ingi taki við Sjá meira