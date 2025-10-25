Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð

Manchester United vann sinn þriðja deildarsigur í röð er liðið tók á móti Brighton í ensku úrvalsdeildinni í dag. Lokatölur 3-1 og United er nú farið að banka á dyrnar í toppbaráttunni.
Þrátt fyrir að hafa verið minna með boltann framan af leik voru það heimamenn í Manchester United sem náðu forystunni þegar Mathesu Cunha setti hnitmiðað skot í fjærhornið á 24. mínútu.
Samlandi hans frá Brasilíu, Casemiro, skoraði svo annað mark liðsins tíu mínútum seinna þegar skot hans fór af varnarmanni og í netið og staðan í hálfleik því 2-0.
Bryan Mbeumo fór svo langleiðina með að tryggja sigur heimamanna með marki á 61. mínútu, en Danny Welbeck, sem áður lék með United, gaf gestunum von með glæsilegu aukaspyrnumarki rúmum stundarfjórðungi fyrir leiksloka.
Grikkin Charalampos Kostoulas gaf gestunum svo enn meiri von með marki á annarri mínútu uppbótartíma og líklegt er að þá hafi farið um einhverja stuðningsmenn United.
Mbeumo leyfði heimamönnum þó að anda léttar þegar hann gerði endanlega út um leikinn með marki á sjöundu mínútu uppbótartíma og þar við sat.
Nniðurstaðan varð því 4-2 sigur United sem nú situr í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 16 stig eftir níu leiki, þremur stigum á eftir toppliði Arsenal.
Brighton situr hins vegar í tólfta sæti með tólf stig.