Sumir leikmenn eru leiðinlegri en aðrir. Nokkrir leikmenn Manchester United eru þannig ekki á vinsældalistanum hjá öðrum Varsjársmanninum eins og kom í ljós á Sýn Sport í gærkvöldi.
Albert Brynjar Ingason var í fullu fjöri í Varsjánni í gærkvöldi þar sem hann og Stefán Árni Pálsson fóru yfir ensku úrvalsdeildina á léttan hátt.
Albert heldur með Arsenal en Stefán Árni heldur með Manchester United.
Manchester United vann frábæran útisigur á erkifjendum sínum í Liverpool um helgina sem voru kærkomin úrslit eftir margar vikur af bölmóði.
„Við þurfum aðeins að kippa okkur Manchester United mönnum niður á jörðina. Albert þú err með lista yfir þá leikmenn úr sögu United sem þú þolir ekki,“ sagði Stefán Árni.
„Já, það er ákveðin þema í þessu og þið sjáið það fljótt. Þetta eru eiginlega leikmenn sem hafa spilað fyrir bæði lið [Fyrir Man. Utd og Arsenal] og það er aðalástæðan fyrir því að ég þoli þá ekki,“ sagði Albert.
Hér fyrir neðan má sjá listann hans Alberts.