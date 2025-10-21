Dyche snýr aftur í enska boltann

Sean Dyche er mættur aftur í enska boltann og verður þriðji knattspyrnustjórinn sem stýrir Nottingham Forest á þessari leiktíð.
Forest greindi frá ráðningu þessa 54 ára gamla Englendings í dag. Hann skrifaði undir samning við félagið sem gildir til sumarsins 2027.
Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.The former Forest youth player joins the… pic.twitter.com/ZjUZdG4E6j— Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025
Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.The former Forest youth player joins the… pic.twitter.com/ZjUZdG4E6j
Dyche hefur verið án starfs síðan hann var látinn fara frá Everton í janúar. Hann hóf stjóraferilinn hjá Watford en stýrði svo Burnley í áratug.
Dyche tekur við af Ange Postecoglou sem entist aðeins í 39 daga og var rekinn aðeins rúmu korteri eftir 3-0 tapið gegn Chelsea síðasta laugardag.
Undir stjórn Postecoglou vann Forest ekki einn einasta leik en tapaði sex og gerði tvö jafntefli.
Nuno Espirito Santo hafði gert frábæra hluti með Forest en var rekinn eftir aðeins þrjá leiki á þessu tímabili, vegna ósættis við eiganda félagsins.
Forest er aðeins í 18. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Fyrsti leikur Dyche verður hins vegar í Evrópudeildinni á fimmtudaginn þegar liðið tekur á móti Porto en svo er leikur við Bournemouth á sunnudaginn.