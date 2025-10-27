Það gekk mikið á í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær þegar Arsenal jók forskot sitt á toppnum. Mark var dæmt af Erling Haaland sem fékk um leið högg í punginn en Tottenham skoraði þrjú í fyrsta tapi Everton á nýja heimavellinum.
Hér að neðan má sjá mörkin og helstu atvik úr leikjunum fimm í gær.
Eberechi Eze tryggði Arsenal 1-0 sigur á Crystal Palace og neitaði að fagna gegn sínu gamla liði.
Erling Haaland hafði skorað í tólf leikjum í röð fyrir Manchester City og Noreg en varð að sætta sig við 1-0 tap gegn Aston Villa þar sem Matty Cash skoraði sigurmarkið. Haaland kom þó boltanum í netið og fékk fleiri færi til að skora í leiknum en uppskar ekki löglegt mark.
Bournemouth er í 2. sæti eftir 2-0 sigur gegn Nottingham Forest þar sem fyrra markið kom á ótrúlegan hátt beint úr hornspyrnu Marcus Tavernier.
Nýliðar Burnley unnu afar sætan sigur gegn Wolves á útivelli, 3-2, með sigurmarki í uppbótartíma eftir að hafa misst niður tveggja marka forskot.
Hollenski miðvörðurinn Micky van de Ven skoraði svo tvö marka Tottenham í frábærum 3-0 útisigri gegn Everton.
