Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Valur Páll Eiríksson skrifar 23. október 2025 09:30 Púllarar lentu undir í gær en komu sterkir til baka og unnu langþráðan sigur. Það er þó ekki allt jákvætt eftir gærkvöldið. EPA/RONALD WITTEK Tveir leikmenn Liverpool fóru meiddir af velli í langþráðum 5-1 sigri liðsins á Eintracht Frankfurt í Meistaradeild Evrópu í Þýskalandi í gærkvöld. Arne Slot, þjálfari liðsins, þarf enn um sinn að vefja sænska framherjann Alexander Isak í bómull. Liverpool vann sannfærandi sigur í gær eftir fjögur töp liðsins í röð. Slot gerði fimm breytingar frá tapi liðsins fyrir Manchester United um helgina, þar á meðal setti hann Egyptann Mohamed Salah á bekkinn. Það er í fyrsta sinn á átta ára ferli Salah í Bítlaborginni sem hann situr á bekknum vegna slæms gengis innan vallar. Salah hefur heillað fáa það sem af er vetri.Peter Byrne/PA Images via Getty Images Það bar árangur. Slot breytti um kerfi og var það líkara 4-4-2 heldur en 4-2-3-1. Hugo Ekitiké og Alexander Isak voru saman frammi á meðan Florian Wirtz var á hægri kanti, með frelsi til að færa sig inn á miðju. Wirtz lagði upp eitt marka gærkvöldsins, fyrsta stoðsending hans síðan í Samfélagsskildinum í ágúst. Curtis Jones og Dominik Szoboszlai voru tveir á miðjunni og þurftu að hlaupa umtalsvert í fjarveru meidds Ryans Gravenberch. Szoboszlai var að öðrum ólöstuðum besti leikmaður vallarins í gærkvöld. Frankfurt-liðið féll saman í síðari hálfleik gegn Liverpool-liði sem lék á als oddi, en varhugavert væri að dæma Rauða herinn um of að leik gærkvöldsins þar sem mótstaðan var býsna lítil. Gæti verið mikið högg fyrir Isak Ekki er allt jákvætt eftir gærkvöldið. Alexander Isak átti fína spretti og fékk tvö ágætis færi en fór svo meiddur af velli í leikhléi. „Hann komst nærri því að skora nokkrum sinnum, en þurfti að fara út af í hálfleik. Það er erfitt að finna jafnvægið með hann. Þegar hann kom fyrst hafði hann varla æft. Svo það þarf að taka þetta skref fyrir skref,“ segir Slot um Svíann sem á enn eftir að stimpla sig inn eftir metkaup Liverpool á Isak frá Newcastle á lokadegi félagsskiptagluggans. Isak hafði verið í verkfalli hjá svarthvíta liðinu og æfði lítið í sumar. „Okkur leið eins og hann gæti núna loks spilað tvo leiki í sömu vikunni. Svo þarf hann að fara af velli vegna þess að hann fékk tak í nárann. Ég vona að meiðslin séu ekki slæm því ef hann verður frá í einhverjar vikur myndi það aftra framgangi hans mjög,“ segir Slot. Frimpong frá í einhverjar vikur Isak er ekki sá eini sem fór af velli í gær. Jeremie Frimpong fór af velli um miðjan fyrri hálfleik vegna tognunar á læri. Frimpong er nýlega búinn að ná sér af samskonar meiðslum í læri og ljóst að fara þarf varlega með hann. Frimpong meiddist aftan í læri í annað sinn í haust.EPA/RONALD WITTEK „Það eru gæði í þessu liði en það hjálpar ekki þegar Alisson, Giovanni Leoni frá og nú býst ég við að Jeremie verði frá í nokkrar vikur,“ „Hann jafnaði sig af tognun aftan í læri fyrir nokkrum vikum. Hann spilaði einn leik með landsliðinu, kom aftur hingað og því miður, meiddur aftur og þurfti að fara af velli,“ segir Slot. Þeir Frimpong og Isak eru þeir leikmenn Liverpool sem hefur hvað erfiðlegast gengið að stimpla sig inn hjá liðinu eftir að hafa samið við það í sumar. Florian Wirtz hefur sætt töluverðri gagnrýni en hefur þó tekist betur að komast í takt við spilamennsku þess þrátt fyrir að mörk og stoðsendingar hafi látið á sér standa. Liverpool á næst leik í ensku úrvalsdeildinni á laugardagskvöld. Liðið sækir Brentford heim til Lundúna klukkan 19:00 á laugardag. Þá mætir liðið Crystal Palace á Anfield í enska deildabikarnum á miðvikudag í næstu viku. Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti Mest lesið Hatar hvítu stuttbuxurnar Handbolti Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Fótbolti Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Enski boltinn Sá eftirsóttasti treystir bara á pabba gamla Körfubolti Betri en allar konur í sögu bakgarðshlaupanna Sport Greip bolta sem gæti verið meira en þrjú hundruð milljóna króna virði Sport Mun líklegast aldrei komast yfir þetta Golf Illa vegið að Guðlaugi: „Þetta hlýtur að kalla á rannsókn“ Sport Tekur við af læriföður sínum Íslenski boltinn Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Enski boltinn Fleiri fréttir Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sonur Stuart Pearce lést í slysi Albert setti pressu á Öddu: „Ég skal bara gefa þér þetta víti“ Fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Everton fékk slag Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Dyche færist nær Forest Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Sjáðu allt það helsta úr frægðarför United til Liverpool Dramatískur endurkomusigur United Þriðji deildarsigur Villa í röð Mancini og Dyche á óskalista Forest Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn Arsenal vann Lundúnaslaginn Haaland skaut City á toppinn Postecoglou rekinn Sjá meira