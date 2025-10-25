Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld

West Ham tapaði 2-1 gegn nýliðum Leeds á útivelli í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöld og skelfileg byrjun Hamranna á leiktíðinni heldur því áfram. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.
Mörkin úr leiknum í gær, þeim fyrsta þessa líflegu helgi í ensku úrvalsdeildinni, má sjá hér að neðan.
West Ham er í næstneðsta sæti í deildinni með aðeins fjögur stig og gæti misst Úlfana upp fyrir sig á morgun.
Í gær komst Leeds í 2-0 á fyrsta korterinu með mörkum frá Brenden Aaronson og Joe Rodon. Lucas Paqueta virtist hafa minnkað muninn en var naumlega rangstæður og það var ekki fyrr en á 90. mínútu sem að West Ham skoraði þegar Mateus Fernandes skallaði laglega í netið.
Um er að ræða verstu byrjun West Ham á einu tímabili í 52 ár. Liðið hefur nú tapað þremur leikjum í röð eftir að Nuno Espirito Santo var ráðinn og hann hefur ekki enn upplifað sigur. Hann var ráðinn í stað Grahams Potter, nýráðins landsliðsþjálfara Svía, sem rekinn var í september.
Eins kaldhæðnislegt og það er þá kom eini sigur West Ham til þessa gegn Nottingham Forest, þegar Nuno var stjóri þess liðs.
„Það eru mörg vandamál til staðar í félaginu okkar. Við eigum ekki að skýla okkur á bakvið vandamálin. Allir verða að vera líflegir, gera mikið meira og vera rétt staðsettir,“ sagði Nuno.
Síðast þegar West Ham byrjaði svona illa, tímabilið 1973-74, tókst liðinu þó á endanum að bjarga sér frá falli.
Leeds er í fínum málum, með 11 stig í 13. sæti eða 6 stigum frá fallsæti, nú þegar hin liðin eiga þó leik til góða um helgina.