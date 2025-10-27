Fótbolti

Öllu búin skildi snjóspáin raun­gerast

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kristinn V. Jóhannsson, vallarstjóri Laugardalsvallar.
Kristinn V. Jóhannsson, vallarstjóri Laugardalsvallar. Vísir/Ívar Fannar

Reyna mun á nýtt undirlag Laugardalsvallar ef veðurspár reynast réttar um mikla snjókomu á morgun fyrir leik Íslands við Norður-Írland í Þjóðadeild kvenna. Vallarstjóri kveðst öllu búinn en vonast eftir minni úrkomu en meiri.

„Það er snjókoma aðfaranótt þriðjudags og fram eftir þriðjudegi. Ef þeir reikningar reynast réttir gætu margir á Suðvesturlandi hugsanlega fengið að sjá meiri snjó en þeir hafa nokkurn tímann áður séð í október,“ sagði Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur, í kvöldfréttum Sýnar í gærkvöld.

Spárnar segja mismunandi hluti um magn snjókomunnar en vera má að ekki verði eins snjóþungt og fram kom í gær. Ljóst er hins vegar að nú reynir í fyrsta sinn raunverulega á nýjan Laugardalsvöll, en skipt var um undirlag og komið á undirhita fyrr í ár.

„Það var kalt hérna á Blikaleiknum, meiri kuldi. En nú er snjór og slidda í kortunum. Þannig að jú, það verður fyrsta prufan,“ segir Kristinn V. Jóhannsson, vallarstjóri á Laugardalsvelli, og vísar þar til leik Breiðabliks við KuPS frá Finnlandi á fimmtudaginn var.

Verða menn klárir með skóflurnar?

„Já, við erum með ákveðin úrræði og mannskap sem er tilbúinn að koma að hjálpa okkur. Svo er það undirhitinn sem við erum með. Við vonum það besta, að það verði leikfært,“

Er það eins og kyndingin í heimahúsum, að hækka ofnana í fullt?

„Já, þetta er mjög svipað. Þetta er undirhiti og við reynum að stýra honum af skynsemi. En þetta er ekki bræðslukerfi. Hann hefur ekki við einhverjum kílóum af snjó. En við munum nýta hitann í að bræða sem mest,“ segir Kristinn.

Fréttina úr Sportpakka kvöldsins má sjá í spilaranum.

Ísland mætir Norður-Írlandi klukkan 18:00 á morgun í síðari leik liðanna í umspili Þjóðadeildarinnar. Fyrri leiknum ytra lauk 2-0 fyrir Ísland.

Landslið kvenna í fótbolta Veður Þjóðadeild kvenna í fótbolta Laugardalsvöllur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið