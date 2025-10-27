Öllu búin skildi snjóspáin raungerast Valur Páll Eiríksson skrifar 27. október 2025 19:30 Kristinn V. Jóhannsson, vallarstjóri Laugardalsvallar. Vísir/Ívar Fannar Reyna mun á nýtt undirlag Laugardalsvallar ef veðurspár reynast réttar um mikla snjókomu á morgun fyrir leik Íslands við Norður-Írland í Þjóðadeild kvenna. Vallarstjóri kveðst öllu búinn en vonast eftir minni úrkomu en meiri. „Það er snjókoma aðfaranótt þriðjudags og fram eftir þriðjudegi. Ef þeir reikningar reynast réttir gætu margir á Suðvesturlandi hugsanlega fengið að sjá meiri snjó en þeir hafa nokkurn tímann áður séð í október,“ sagði Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur, í kvöldfréttum Sýnar í gærkvöld. Spárnar segja mismunandi hluti um magn snjókomunnar en vera má að ekki verði eins snjóþungt og fram kom í gær. Ljóst er hins vegar að nú reynir í fyrsta sinn raunverulega á nýjan Laugardalsvöll, en skipt var um undirlag og komið á undirhita fyrr í ár. „Það var kalt hérna á Blikaleiknum, meiri kuldi. En nú er snjór og slidda í kortunum. Þannig að jú, það verður fyrsta prufan,“ segir Kristinn V. Jóhannsson, vallarstjóri á Laugardalsvelli, og vísar þar til leik Breiðabliks við KuPS frá Finnlandi á fimmtudaginn var. Verða menn klárir með skóflurnar? „Já, við erum með ákveðin úrræði og mannskap sem er tilbúinn að koma að hjálpa okkur. Svo er það undirhitinn sem við erum með. Við vonum það besta, að það verði leikfært,“ Er það eins og kyndingin í heimahúsum, að hækka ofnana í fullt? „Já, þetta er mjög svipað. Þetta er undirhiti og við reynum að stýra honum af skynsemi. En þetta er ekki bræðslukerfi. Hann hefur ekki við einhverjum kílóum af snjó. En við munum nýta hitann í að bræða sem mest,“ segir Kristinn. Fréttina úr Sportpakka kvöldsins má sjá í spilaranum. Ísland mætir Norður-Írlandi klukkan 18:00 á morgun í síðari leik liðanna í umspili Þjóðadeildarinnar. Fyrri leiknum ytra lauk 2-0 fyrir Ísland. Landslið kvenna í fótbolta Veður Þjóðadeild kvenna í fótbolta Laugardalsvöllur Mest lesið Túfa rekinn frá Val Íslenski boltinn Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Íslenski boltinn „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Enski boltinn Hlupu inn á Formúlu 1-brautina: „Ég hefði getað drepið þá“ Formúla 1 Hljóp í tólf klukkutíma rifbeinsbrotinn Sport Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Fótbolti Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Fótbolti Hárið í hættu hjá United manninum Enski boltinn Stefán Kári og Bjarki Fannar tóku báðir Íslandsmet af Arnari Péturs Sport Enginn Lakers-maður hafði náð þessu í meira en 52 ár Körfubolti Fleiri fréttir Markaóður Stefán Ingi eftirsóttur Öllu búin skildi snjóspáin raungerast „Eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina“ Heimir kynntur til leiks í Árbænum Danir heiðra Michael Laudrup De Bruyne verður lengi frá Túfa rekinn frá Val Fyrrum markmannsþjálfari Liverpool látinn Juventus rak þjálfarann eftir aðeins sjö mánuði „Mikilvægt fyrir hópinn að fá þessa sigurtilfinningu“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Kennir Carvajal um lætin eftir El Clasico Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu „Þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi“ Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Sverrir fyrirliði og maður leiksins í fyrsta leik Benítez Sjáðu ískaldan Kolbein skora dýrmætt mark Real vann í mögnuðum El Clásico Albert og Kean náðu að tryggja Fiorentina stig Hákon skoraði og lagði upp í stórsigri Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Bournemouth upp í annað sæti og dramatík í Wolverhampton Sjá meira