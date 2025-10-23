Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro

Chelsea-framherjinn Joao Pedro hefur ítrekað valdið eigendum sínum í draumadeildarleik ensku úrvalsdeildarinnar vonbrigðum síðustu vikur. Það er eitthvað sem Albert Þór Guðmundsson, annar stjórnenda Fantasýn hlaðvarpsins, segir hafa verið fyrirsjáanlegt.
Albert bauð Sindra Kamban félaga sínum upp á tvær gátur í nýjasta þætti Fantasýn. Önnur var hvað „2-2-2-2“ stæði fyrir og var svarið stigin sem Pedro hefur tryggt eigendum sínum í síðustu fjórum leikjum Chelsea.
„Það var óþolandi að sjá 3-0 sigur og að hann tæki ekki þátt í neinu af mörkunum,“ sagði Sindri um sigur Chelsea gegn Nottingham Forest um síðustu helgi.
Seinni gátan snerist um hvað „0-0-1-1“ þýddi:
„Þetta eru skotin hjá Pedro, í síðustu fjórum leikjum. Og hann er framherji! Hann er bara ekki gott val og ég er bara harður á því. Ég veit að það er fullt af góðum „managerum“ og mönnum sem vinna við að gefa út fantasy-efni, sem eru með þennan gæja og hafa trú á honum. En ég sé bara ekki hvað er málið með hann,“ sagði Albert en umræðuna má heyra í þættinum hér að neðan, eftir 11 mínútur.
„Hlutirnir hafa samt verið að falla með Pedro til að gera hann að betra vali. Fyrst datt Cole Palmer út. Gæti hann þá verið á vítunum? Delap er meiddur líka svo hann mun pottþétt spila. Mínúturnar eru öruggar. Svo er Enzo núna dottinn út, svo Pedro mun pottþétt taka vítin meðan Enzo er úti. En hann er ekki að bjóða upp á neitt með því. Þeir skora þrjú mörk og hann kemur ekki nálægt þeim,“ sagði Albert en Sindri benti á að það væri ekki svo auðveld ákvörðun að losa sig við kappann:
„Það er líka pirrandi að þeir eru að fara í ágætis prógramm. Sunderland, Tottenham, Wolves og Burnley í næstu fjórum. Það er erfitt að selja hann núna.“
Albert hefur alltaf verið þeirrar skoðunar að Pedro væri ekki nægilega góður kostur, þrátt fyrir að vera framherji heimsmeistaranna:
„Ég vil fá hrós fyrir að hafa séð að þetta væri leikþáttur. Bara eins og Saint Pete segir, svo mikill leikþáttur að það ætti að breyta þessu í seríu.“
