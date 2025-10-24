„Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. október 2025 10:32 Arne Slot stendur þétt við bakið á Mohamed Salah. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Arne Slot kom Mohamed Salah til varna á blaðamannafundi fyrir leik Liverpool gegn Brentford á morgun. Egyptinn hefur ekki spilað vel að undanförnu og virtist pirraður á bekkjarsetu í síðasta leik. Salah hefur verið fastamaður í liði Liverpool undanfarin ár og er iðulega alltaf í byrjunarliðinu þegar hann er heill heilsu, en byrjaði á bekknum og spilaði aðeins rúmar fimmtán mínútur í 5-1 sigri Liverpool á útivelli gegn Eintracht Frankfurt á miðvikudag. Salah brást illa við og var sjáanlega pirraður þegar hann strunsaði inn í klefa eftir leik, þrátt fyrir að Liverpool hafi fagnað fyrsta sigrinum eftir fjóra tapleiki í röð. „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla. Það er enginn vanur því að tapa“ sagði Slot. Salah hefur aðeins skorað þrjú mörk í ellefu leikjum í öllum keppnum og farið illa með mörg góð færi. „Það síðasta sem ég hef áhyggjur af er að Mo fari ekki að skora aftur. Allir leikmenn klúðra færum og hann er bara mannlegur. Við erum ekki vanir því að sjá hann klúðra færum en það er aðalatriðið, við erum vanir því að sjá Mo skora mörk, hann mun finna taktinn aftur og byrja að skora fyrir okkur á næstu vikum eða mánuðum, eins og hann hefur gert allan sinn feril hér. Breytingar á liðinu þýða líka að það þurfa allir að aðlagast“ sagði Slot. Isak og Gravenberch? Slot tjáði sig einnig um stöðuna á leikmönnum liðsins sem hafa verið að glíma við meiðsli. Jeremie Frimpong og Alexander Isak fóru báðir meiddir af velli í síðasta leik gegn Eintracht Frankfurt, sem Ryan Gravenberch missti af. „Jeremie Frimpong er ekki á góðum stað, hann verður ekki með á morgun eða í næstu viku. Meiðsli aftan í læri taka tíma.“ „Alexander Isak er ekki svo slæmur en hann er spurningamerki fyrir helgina, við munum sjá til hvort hann geti verið með og það sama gildir um Ryan Gravenberch.“ „Alisson Becker verður ekki heldur í hópnum“ sagði Slot um markmanninn sem hefur verið meiddur síðan í landsleikjahlénu. Enski boltinn Mest lesið Stjórnarmaður KKÍ auglýsir ólöglega veðmálastarfsemi Körfubolti Mál Kristófers enn til skoðunar og fleiri komin á borð KKÍ Körfubolti Vildu fagna endalaust með Frey: „Þetta lið hættir aldrei að heilla“ Fótbolti Gaf öllum liðsfélögunum iPhone til að sleppa við að syngja Sport Handtökur í NBA: Lak upplýsingum um meiðsli James og bað um bita af kökunni Körfubolti Seldu bleika búninginn hennar Herrem fyrir meira en milljón Handbolti Benítez orðinn stjóri Sverris og sprengir launaskalann Fótbolti Ætla stelpurnar okkar með flugi eða á fleka á HM í Brasilíu? Fótbolti Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Enski boltinn Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Enski boltinn Fleiri fréttir „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sonur Stuart Pearce lést í slysi Albert setti pressu á Öddu: „Ég skal bara gefa þér þetta víti“ Fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Everton fékk slag Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Dyche færist nær Forest Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Sjáðu allt það helsta úr frægðarför United til Liverpool Dramatískur endurkomusigur United Þriðji deildarsigur Villa í röð Mancini og Dyche á óskalista Forest Sjá meira