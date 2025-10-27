Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. október 2025 09:31 Glódís Perla Viggósdóttir og Sarah Zadrazil fagna með Þýskalandsskjöldinn í vor. Getty/ Jan Hetfleisch Margar íslenskar landsliðskonur spila í þýsku Bundesligunni í fótbolta og það er greinilega rétta deildin til að vera í á næstu árum. Þýska knattspyrnusambandið hefur nefnilega mikla trú á framtíð kvennafótboltans og er líka tilbúið að láta peningana tala. Þýska sambandið tilkynnti plön sín um að fjárfesta ríkulega í kvennadeildinni sinna. Stefnan hefur verið sett á það að setja hundrað milljónir evra inn í deildina eða meira en fjórtán milljarða íslenskra króna. Peningarnir fara meðal annars í uppbyggingu, markaðssetningu og umgjörð og renna bæði til félaganna sjálfra sem og heildarskipulagningar deildarinnar. Íslensku leikmennirnir í þýsku Bundesligunni eru Glódís Perla Viggósdóttir (Bayern München), Ingibjörg Sigurðardóttir (Freiburg), Sandra María Jessen (Köln) og Emilía Kiær Ásgeirsdóttir (Leipzig) sem eru allar núna á fullu með íslenska landsliðinu sem mætir Norður Írum á Laugardalsvellinum annað kvöld. Fleiri íslenskir leikmenn hafa líka spilað í þýsku deildinni við góðan orðstír. View this post on Instagram A post shared by SHE’S A BALLER! (@shesaballer) Þýski boltinn Mest lesið Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Íslenski boltinn Hlupu inn á Formúlu 1-brautina: „Ég hefði getað drepið þá“ Formúla 1 Hljóp í tólf klukkutíma rifbeinsbrotinn Sport Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Enski boltinn Hárið í hættu hjá United manninum Enski boltinn Veðmál rædd í Körfuboltakvöldi: „Bara ævintýralega heimskulegt“ Körfubolti Aldrei meiri aldursmunur Enski boltinn Rakel Sara vann tvenn verðlaun á Norður-Evrópumótinu Sport Kvöddu húsið og Nablinn klifraði í kveðjuskyni Körfubolti Dagskráin í dag: Tommi og Nablinn á Extraleikunum Sport Fleiri fréttir Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu „Þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi“ Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Sverrir fyrirliði og maður leiksins í fyrsta leik Benítez Sjáðu ískaldan Kolbein skora dýrmætt mark Real vann í mögnuðum El Clásico Albert og Kean náðu að tryggja Fiorentina stig Hákon skoraði og lagði upp í stórsigri Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Bournemouth upp í annað sæti og dramatík í Wolverhampton Van de Ven með tvö í fyrsta tapinu á nýja heimavellinum Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Eggert lagði upp og titilbarátta Brann lifir Tómas og félagar með átta stiga forskot eftir sigur gegn Celtic Mark Kristians gegn gömlu félögunum dugði skammt Vardy skoraði og fór í heljarstökk 38 ára „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Rúmir 800 dagar síðan Man Utd var síðast fyrir ofan Liverpool Sjáðu mörkin sem björguðu KR og felldu Vestra og Aftureldingu Landsliðskonan á von á barni Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu: „Væntanlega til að bjarga mannslífum“ Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sjá meira